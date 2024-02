El presidente de Lituania, un admirador de la Armada española

Gitanas Nausėda hojea una publicación en inglés sobre la Armada en presencia de la embajadora de España en Lituania (Foto: Domante Lileikyte)

La Armada española cuenta con un nuevo admirador internacional. Se trata del presidente de la República de Lituania, Gitanas Nausėda. El jefe del Estado báltico ha acudido a la ‘Vilniaus knygų mugė’, la Feria Internacional del Libro de Vilnius, donde realizó una visita al estand con el que la Embajada de España participa cada año en el evento literario.



Autores como Ana Pellicer Vázquez y Jon Juaristi han participado en ediciones previas de esta feria, que en su 24ª edición ha contado con la visita de la escritora de literatura infantil María José Floriano Novoa, que impartió un taller de escritura creativa en la Universidad Vytautas Magnus.



Con su participación en la feria, la representación exterior busca promocionar la cultura española a través de libros en castellano de distintas temáticas, así como publicaciones acerca de España. Una de ellas fue la que llamó la atención del presidente lituano.



Durante su paseo por el pabellón de literatura especializada e instituciones extranjeras, Gitanas Nausėda se detuvo en el estand de la diplomacia española, donde fue recibido por la embajadora de España en Lituania, Nieves Blanco. Tras echar un vistazo a los distintos títulos expuestos, el libro que captó su interés fue ‘A History of the Spanish Navy: pages of Spanish History written at sea’.



Traducido como ‘Una historia de la Armada Española: páginas de la historia de España escritas en el mar’, se trata de una publicación del Ministerio de Defensa elaborada por el Instituto de Historia y Cultura Naval y editada en el año 2022.

Esta obra colectiva, escrita en inglés, supone una historia ilustrada de la Armada destinada principalmente al lector no especializado. El libro recorre ocho siglos de servicio de las Fuerzas Armadas marítimas a través de textos breves e ilustraciones obtenidas del patrimonio histórico y artístico de la propia Armada, que cautivaron al presidente lituano.