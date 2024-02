Una sorpresa en el desayuno de Almeida: Albert Rivera

El desayuno informativo que protagonizó José Luis Martínez-Almeida este miércoles, en Madrid, se anticipaba como un encuentro destacado de altos cargos del Partido Popular en el Hotel Palace. No faltaron personalidades de renombre como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ex presidenta Esperanza Aguirre, la ex alcaldesa Ana Botella, y el senador Javier Maroto. Pero entre los presentes destacó una presencia inesperada, que causó sorpresa entre los asistentes: Albert Rivera.

Aunque no participó de manera activa en el evento, el exlíder de Ciudadanos tuvo la oportunidad de mantener una breve conversación con el alcalde Martínez-Almeida al final del desayuno. Su aparición no pasó inadvertida y generó comentarios entre los presentes.

Durante una conversación informal entre periodistas y el propio alcalde, se hizo hincapié en la presencia del ex político: “ha venido Albert Rivera a verle”, le dijo uno en referencia al encuentro con el alcalde Martínez-Almeida. Ante este comentario, el alcalde optó por restarle importancia al hecho. Simplemente se limitó a sonreír.