Susanna Griso y Ana Rosa Quintana se enfadan con Moncloa

Pedro Sánchez bajó este martes un poco el nivel de tensión entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, pero sin reducir un ápice la gravedad que el Ejecutivo atribuye a la situación y, sobre todo, con un mensaje claro: el Gobierno tomará “cuantas medidas sean necesarias” para seguir adelante con su intento de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. El presidente decidió comparecer el día después de que el tribunal de garantías acordara suspender preventivamente, por primera vez en democracia, una votación en el Parlamento: la de dos enmiendas con las que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación de ambas instituciones. Y Presidencia avisó a los medios a primera hora de esa intención del jefe del Ejecutivo. Sería una comparecencia sin preguntas y sin prensa en La Moncloa.

Sin embargo, la comparecencia institucional de Pedro Sánchez, prevista para las once de la mañana, no acababa de arrancar. Un retraso que se ha convertido en norma en las últimas ruedas de prensa del presidente. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación se intentaba calmar a radios y televisiones, especialmente a los programas matinales que se encontraban en directo en ese momento. Y se insistía en la inminencia de la aparición de Sánchez. Pero la señal no llegaba. En algunas redacciones comenzaron las críticas a Moncloa porque “el retraso les destroza la escaleta”. Hasta el punto de que algunos presentadores, como Susanna Griso en ‘Espejo Público’ de Antena 3, alzaron la voz: “No hay derecho. Esto en Downing Street (sede del primer ministro de Reino Unido) no pasaría”, exclamó. Y aseguró que era una queja compartida en ese momento por otros compañeros de radio y televisión. Minutos después, el director de ‘Más de Uno’ de Onda Cero, Carlos Alsina, también protestó en antena por el retraso. Pedro Sánchez apareció finalmente en las pantallas casi media hora después del horario previsto.