Vidal Quadras había recibido amenazas

Aleix Vidal Quadras mismo fue quien, desde el principio de sufrir el atentado en Madrid, abrió la pista de Irán como inspirador de la agresión sufrida. Sus vínculos con la oposición al régimen de los ayatolas estarían detrás, lo mismo que el trabajo que realizó siendo eurodiputado, denunciando en Bruselas al régimen de Bagdad. Pero hay un dato más. El ex diputado y ex dirigente de Vox ya había recibido alguna amenaza desde ámbitos relacionados con Irán por ese alineamiento político. Así lo ha comentado ahora a personas de su entorno más cercano, si bien no había presentado denuncia alguna.