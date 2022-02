“Me ordenan embarcar”: la última despedida de un general paracaidista

“Ha muerto un soldado. El mejor. El general Luis Carvajal Raggio. Sube tranquilo al Cielo”: el general de División retirado Rafael Dávila anunció en Twitter el fallecimiento del general de División retirado Carvajal, que ya lamentaban algunos paracaidistas veteranos.

El general Dávila recordó en su blog que Carvajal mandó durante 32 años distintas unidades paracaidistas, y en 1996, ya como general de Brigada, fue nombrado general jefe de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra.

Militares que estuvieron bajo su mando recuerdan a Raggio como “un gran hombre y un buen mando”, que influyó en ellos de forma decisiva para que se enamoraran del paracaidismo. Él mismo llegó a realizar cerca de 900 saltos, sufrió tres heridas de guerra y estuvo dos veces destinado en Bosnia.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento ha comenzado a circular una carta, entre paracaidistas veteranos y otros militares. Es un mensaje de despedida que el propio general Luis Carvajal Raggio escribió cuando sabía que su estado de salud no le permitiría hacerlo más adelante.

La carta dice así:

-- “Anoche soñaba que estaba en el Área de Embarque, [de la] BA [Base Aérea de] Torrejón.

Pero todo era distinto.

Había a pie de pista, en las plataformas, un enorme y extraño avión. Una formación militar, con sus guiones y banderines ondeando al viento. LA BRIGADA PARACAIDISTA.

Un poco más allá, entremezclados, Veteranos Paracaidistas y Paracaidistas Veteranos. Y allá a lo lejos la imagen difusa de los Tercios de Flandes... “Por España y el que quiera defenderla...”.

Me ordenan embarcar.

Me dicen de parte del Comandante del Avión, San Miguel, que el Señor Dios y Jefe nuestro ha tomado los mandos. ¡¡¡El mejor PILOTO del mundo!!! Que mientras no ponga luz verde ni se me ocurra saltar, como tantas veces has hecho.

El avión está lleno de caras conocidas, que dicen que si hay lanzamiento me acompañarán pero que a tomar tierra no, prefieren quedarse en los vientos de la Patria.

Así que aquí estoy en la puerta del avión esperando órdenes. (Unas personas con bata blanca y aparatos me ordenan interrumpir. Deben mandar mucho).

Os dejo, compañeros, amigos todos. Según vaya la Meteo os informaré.

Con todo mi compañerismo, afecto, lealtad, cariño y amor, el mejor y más grande abrazo paracaidista por tanto que os debo y que, generosamente, siempre me habéis dado.

A ver qué decide el PILOTO.

Os quiere el Caballero Legionario Paracaidista

Luis Carvajal Raggio”.