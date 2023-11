Berto Romero, aclamado actor, guionista y humorista, no sólo ha dejado una marca destacada en el mundo del humor televisivo, sino que su evolución estilística a lo largo de los años también ha capturado la atención del público. Desde sus primeras incursiones en TV3 hasta su papel protagónico en "El Pregón", su cambio de look refleja no solo su carrera en constante crecimiento, sino también su adaptabilidad y versatilidad.

Fundador de la compañía teatral El Cansancio, junto a Miquel Company, Paco Hernández y Rafael Barceló, Romero ha llevado su humor a escenarios teatrales de Cataluña. Además, su participación en programas humorísticos de radio no sólo consolidó su posición como talentoso cómico, sino que también marcó el comienzo de su carrera y su influencia en el ámbito estilístico.

La colaboración activa con su grupo teatral en diversas emisoras, como Cadena SER, Catalunya Ràdio, RAC1 y Ràdio Flaixbac, demostró la versatilidad de Romero no solo en el escenario, sino también en su elección de atuendos. Las primeras apariciones en programas de TV3, donde presentaba "El gran què", ofrecieron una visión inicial de su estilo único y desenfadado.

Inicios

La transición a la televisión nacional, específicamente en Antena 3 con el programa "Buenafuente", no solo vio un cambio en sus roles, desde monologuista hasta guionista y colaborador principal con "Bertovisión", sino también una evolución en su estilo de vestimenta. Desde atuendos más casuales hasta opciones más elegantes, la audiencia pudo ver la adaptabilidad de Romero no solo en el humor, sino también en su apariencia.

El cambio de Berto Romero: Antes y después.

La Sexta

En 2013, la nueva aventura televisiva de Romero en "En el aire" de La Sexta marcó una nueva fase en su carrera. Su papel como copresentador no sólo destacó su habilidad para el juego constante e improvisación, sino también su estilo más refinado y contemporáneo. Esta fase también coincidió con su participación en proyectos cinematográficos, consolidando aún más su estatus en la industria del entretenimiento.

Otras colaboraciones

Colaboró también con Andreu Buenafuente en "Late Motiv" de Movistar #0 y en la Cadena Ser con "Nadie sabe nada" ha llevado a Romero a nuevos horizontes, y su estilo refleja una combinación de sofisticación y frescura. En el cine, su participación en películas como "Spanish Movie" y "Anacleto agente secreto" no solo demostró su versatilidad actoral, sino también su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de vestimenta.

El cambio de Berto Romero: Antes y después.

El papel protagonista en "El Pregón" marca un hito en su carrera cinematográfica, y su apariencia actual refleja no solo una evolución personal, sino también un artista que abraza los cambios con confianza. Sin duda, Berto Romero no solo es un maestro del humor, sino también un ícono de estilo en constante transformación, demostrando que su versatilidad no conoce límites, ya sea en el escenario o en la alfombra roja.