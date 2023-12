El cambio de David Broncano: Antes y después

David Broncano Aguilera, nacido el 30 de diciembre de 1985 en Santiago de Compostela, España, ha dejado una marca significativa en el mundo del entretenimiento. Desde sus raíces en Orcera, Jaén, este cómico y presentador ha experimentado una evolución notable en su carrera, desde sus inicios en agencias de comunicación y publicidad hasta convertirse en una figura central en la televisión y la radio.

Inicios

A pesar de sus variados estudios en publicidad y física, Broncano optó por lanzarse al mundo laboral sin completar ninguna carrera académica. Su incursión en la comedia tuvo lugar en 2008, cuando presentó un monólogo para el programa 'Nuevos cómicos' de Paramount Comedy.

'Estas no son las noticias’

Su primera incursión en la televisión fue en 'Estas no son las noticias', estableciendo una conexión profesional duradera con Quequé, el presentador del programa. Tras la cancelación en 2009, Broncano exploró la radio, participando en programas como 'No somos nadie', 'Hoy por hoy' o 'Yu: No te pierdas nada'. Además, hizo apariciones esporádicas en televisión como invitado en 'El club de la comedia' o 'Ilustres ignorantes'.

Premio Ondas

Desde la radio, David Broncano ganó popularidad con su propio programa, 'La vida moderna', galardonado con un Premio Ondas en 2018. Su versatilidad lo llevó a participar en programas televisivos como 'Nos gusta el cine', 'Tentaciones' u 'Óxido nitroso'. La oportunidad en 'Late Motiv', gracias a Andreu Buenafuente, marcó otro hito en su carrera.

Televisión

Respaldado por #0 y El Terrat, Broncano se convirtió en presentador principal de 'Locomundo', simultaneándolo con su participación en 'Late Motiv'. Tras sustituciones en el programa de Buenafuente, surgió la idea de su propio late night, 'La Resistencia', estrenado en 2018.

Desde entonces, el jienense de adopción se ha enfocado en este proyecto, destacando por su humor irreverente y entrevistas poco convencionales.

A lo largo de su carrera, David Broncano ha experimentado cambios notables, no sólo en términos profesionales sino también en su estilo personal, que ha mantenido casi igual con el paso de los años. Desde sus primeros días hasta el presente, su presencia en pantalla refleja una combinación única de carisma y autenticidad, haciendo de él un referente en la escena del entretenimiento español.