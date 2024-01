Joel Courtney, actor de 27 años, especialmente reconocido por su papel en la película Súper 8, y muy aclamado por su versatilidad en los roles que ha interpretado el nacido en Monterrey, California, Estados Unidos.

Carrera actoral

Su primera vez con un papel, ya sea en televisión o cine, fue en la serie The Haunting Hour: The Series con tan solo 14 años. Pero sin ningún tipo de duda su gran salto a la fama fue por darle vida al personaje Joe Lamb en la película de ciencia ficción Súper 8,escrita y dirigida por J. J. Abrams, producida por Steven Spielberg y Bryan Burk y protagonizada, entre otros, por Joel Courtney y Elle Fanning. La película sigue la historia de un grupo de niños que están filmando su propia película con una Super 8 cuando un tren se descarrila, liberando una presencia peligrosa en la ciudad. Su gran actuación lo llevó a ganar el Premios Saturno al mejor actuación por un actor joven, además de ser nominado a múltiples premios más. A partir de ahí siguió con su carrera actoral, principalmente en el cine, en películas de miedo como Mercy o Assimilate, en drama con Sins of Our Youth o The River Thief, o en comedio por la trilogía de The Kissing Booth. Lo que más se reconoce a Joel Courtney es su polivalencia.

Joel Courtney: Antes y después

Vida Personal

No se conoce mucho de su vida privada, pero hay algunas cosas a destacar. En Logos School, un colegio en Moscow, Idaho, Estados Unidos, conoció a su actual esposa, Mia Scholink, emprendedora, influencer de estilo de vida en Instagram. La boda fue a finales del 2020, no tienen hijos.

Proyectos recientes

Sus 2 últimos trabajos fueron una película de miedo y otra cristiana, Sick y Jesus Revolution. Para demostrar su polivalencia, en octubre del 2023 se anunció el rodaje de su próxima película, On Fire, dirigida por Sean McNamara y protagonizada por William H. Macy, John Corbett y Joel Courtney, este último interpretando a John O'Leary, un nativo de St. Louis en la vida real que sobrevivió a quemaduras en más del 100% de su cuerpo. Está basada en el libro de John O'Leary, "On Fire, The Seven Choices to Ignite a Radically Inspired Life".

Legado y futuro de Joel Courtney

El lеgado y futuro dе Joеl Courtnеy como actor dе 27 años promеtе sеguir sorprеndiеndo a audiеncias y críticos por igual. A lo largo dе su carrеra, ha dеmostrado una notablе vеrsatilidad y un talеnto quе lo sitúan como una figura dеstacada еn la industria dеl еntrеtеnimiеnto. Su participación еn proyеctos cinеmatográficos y tеlеvisivos ha gеnеrado intеrés y еxpеctativas sobrе sus futuros rolеs y colaboracionеs. A mеdida quе avanza еn su carrеra, sе еspеra quе continúе consolidando su lеgado como un actor dеstacado dе su gеnеración, dеjando una huеlla significativa еn la industria dеl cinе y la tеlеvisión.