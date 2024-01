El cambio de Justin Timberlake: Antes y después

Justin Randall Timberlake, nacido en Memphis el 31 de enero de 1981, famoso cantante, conocido por ser parte de la “boy band” NSYNC, además de haber actuado tres veces en el show de medio tiempo del SuperBowl.

Sus inicios en la música

Timberlake dio sus primeros pasos en la música a los 11 años bajo el nombre de Justin Randall en el programa Star Search, cantando varios temas “country”, al año siguiente dio un gran salto uniéndose al Mickey Mouse Club, junto a grandes nombres en la actualidad, en esos momentos eran tan solo niños, como: Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling. Todo iba a un ritmo muy avanzado, pero en el amlo 1995, dio un “boom” total, cuando se unió a la famosa banda de jóvenes NSYNC, que conseguirían 2 canciones que alcanzaron el primer puesto en los ránkings de Billboard, Bye Bye Bye e It's Gonna Be Me.

Justin Timberlake: Antes y después

NSYNC

Justin Timberlake se unió en el 1995 a NSYNC, el resto de artistas eran los siguientes: Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez. La banda consiguió mucho éxito, pero sin duda, Timberlake fue el que más fama alcanzó. Se le dio la oportunidad porque a Kirkpatrick y Lou Pearlman, famoso mánager musical, conocido por representar a NSYNC y Backstreet Boys, pero también sentenciado por estafa en el año 2006, a ambos les gustaron mucho el trabajo de Justin Timberlake en el show Mickey Mouse Club.

En el año 2002 la banda decidió tomarse un respiro, no fue una ruptura, lo vieron como una oportunidad para hacer sus carreras en solitario, en especial la de Justin Timberlake. Es cierto que siguieron recogiendo premios como grupo, hablando como ellos, nunca hubo un fin. Hoy en día, tras la famosa carrera en solitario de Timberlake, siguen haciendo apariciones como grupo de manera esporádica, ya sea en el show de Ellen DeGeneres en el año 2018 o los premios VMA el año pasado.

Carrera en solitario

Justin Timberlake lanzó su primer álbum en solitario, Justified, en 2002. El álbum recibió críticas positivas de la crítica y fue un éxito comercial, con éxitos como "Cry Me a River" y "Rock Your Body". Ganó dos premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum Vocal Pop.

Su segundo álbum en solitario, "Future Sex/Love Sounds", lanzado en 2006, tuvo aún más éxito. Incluía éxitos como "SexyBack", "My Love" y "What Goes Around". Este álbum marcó la evolución de Timberlake hacia un sonido más maduro y experimental, combinando elementos de pop, R&B y dance.

Después de una pausa en la música, Justin Timberlake regresó con su tercer álbum en solitario, The 20/20 Experience, lanzado en 2013. El álbum incluía éxitos como "Suits & Ties" y "Mirrors". La segunda parte del álbum, The 20/20 Experience – 2 of 2, también se lanzó ese mismo año.

Timberlake en Hollywood

Muchos conocemos a Justin Timberlake por su carrera musical, pero seguro que también por algunas de sus famosas películas. Estos son los cinco papeles en los que más destacó:

The Social Network (2010): Timberlake interpretó al cofundador de Napster, Sean Parker, en esta aclamada película dirigida por David Fincher. La película se centra en la creación de Facebook y fue elogiada tanto por la crítica como por el público.

Amigos con beneficios (2011): Timberlake compartió pantalla con Mila Kunis en esta comedia romántica. La película es una historia sobre dos amigos que deciden tener una relación física sin ningún compromiso emocional.

In Time (2011): Timberlake protagonizó este thriller de ciencia ficción dirigido por Andrew Niccol. La película está ambientada en un futuro distópico donde las personas dejan de envejecer a los 25 años pero deben ganar tiempo para seguir con vida.

Inside Llewyn Davis (2013): Timberlake protagonizó este drama musical escrito y dirigido por los hermanos Coen. La película se centra en la escena folklórica de Greenwich Village de los años 1960.

Runner, Runner (2013): Timberlake protagonizó junto a Ben Affleck este thriller sobre el juego online y la corrupción.

Cambio físico y actualidad

A principios del año 2023 se celebró la gala iHeartAwards, en homenaje a la cantante Taylor Swift. Sin embargo, de lo que más se habló fue del cambio físico de Justin Timberlake. Siempre se le reconoció como un joven atractivo y con un muy buen físico, ahora, ya con 42 años, la cosa ha cambiado. Tras verle así, las redes ardieron, llamando “viejo y pasado de peso”, algo normal que le puede pasar a un padre de su edad.