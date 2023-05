¡Descubra este singular alegato en favor del amor y la justicia de Dios!

Florencia es una abogada que defiende la causa justa de un hombre. Los personajes de las Escrituras se presentan sólo por su nombre, no por su apellido. Para evitar homónimos, tenemos otros nombres, como Emmanuel para Jesús. Joseph (José) es su tercer nombre. Representa a la persona traicionada por su propia familia, abatida, pero que será impulsada a la cima, gracias a su lealtad. Joseph (José) junto a su primer nombre representa el hecho de que busca a su familia por todo el mundo a través de su trabajo.

El amor de Dios y su justicia: el alegato, entre el thriller y la poesía alegórica.

Título: Muchos libros hablan del amor de Dios o simplemente del amor, pero ¿a cuántos les gusta hablar del amor de Dios y de la justicia? El amor y la justicia de Dios son inseparables, es amor leal. El amor sin Su justicia (Sus 10 mandamientos) es un "amor" sin fe ni ley, donde reina la usurpación, la amenaza, el chantaje, la magia, etc.

El amor leal es libre; el pájaro rebelde -¡Si tú no me amas, yo te amo, ¡Ten cuidado! (Carmen) - se dice indómito, mientras está enjaulado. Los librepensadores hablan de libertad negando la humildad de la esclavitud por el pecado. La lealtad simboliza la paloma blanca, despliega sus alas y sus vuelos líricos.



¿De qué trata el libro?

De un matrimonio. Es un caso concreto en el que "el amor y la justicia se casan". Enjaezará seis caballos de batalla (el séptimo caballo blanco lo montará el Rey de Reyes) para llevar el carruaje a esta verdadera unión:

- la literatura es poesía alegórica,

- la aviación, es una ascensión épica que le enseñará a no volar por la vista, por lo que su visión puede ver, sino por los instrumentos,

- la teología para el dominio de la espada, la Palabra, citando los versos apropiados como se citaría un artículo autorizado de la ley,

- la ley, es un thriller en un palacio donde se libran batallas como "La vasija de barro frente a la vasija de hierro", incluyendo la protección de los niños pequeños... y grandes; ella advirtió el rey en un alegato para que este conserve su corona de bendiciones codiciada por su corte,

- el canto para la liberación.

- y la pintura, es un retrato real.

¿Cuál es el estilo de escritura?

Mediante una mise en abyme (puesta en abismo), procedimiento literario tomado de la pintura, la imbricación de una narración (pintura) en otras narraciones (pinturas) expone estados de ánimo.

La historia tomará forma a través de los personajes bíblicos para expresarse libremente y de forma no centrada en nuestros estados de ánimo, sino cristocéntrica. Esta es la única humildad verdadera.

Temas abordados: El retrato psicológico, la desvalorización de los talentos (en germen o en flor) que la falsa modestia y los celos querrían marchitar, la cristianofobia, la brujería, las logias, la protección de los niños maltratados, el amor desinteresado.

