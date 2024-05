Guinda a los Pulitzer, por premiar a los periodistas que cubren la guerra en Gaza

Los premios Pulitzer, en su 108ª edición, han hecho una mención especial a la “valiente labor” de los periodistas que están cubriendo la guerra en Gaza.

Este año, los prestigiosos premios de periodismo impreso han concedido el mayor número de reconocimientos a The New York Times y The Washington Post, ganando cada uno tres premios.

Asimismo, la Junta de los premios distinguió el trabajo de la mexicana Cristina Rivera Garza.