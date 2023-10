Guindilla al autor del falso aviso de bomba en la Universidad Politécnica de Valencia

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València (UPV) desalojó este miércoles el edificio, después de haber recibido un aviso de bomba. Tuvo que evacuar a cientos de personas (si bien algunos estudiantes dijeron no haber sido desalojados), hasta que la Policía Nacional revisó las instalaciones. No encontró ningún artefacto, por lo que se trató de un aviso falso. Guindilla al autor de este aviso de bomba que no fue real.