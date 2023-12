Guindilla al Gobierno por convocar a la vez la rueda de prensa y la copa de Navidad con los periodistas

Este martes se celebra en el Palacio de La Moncloa la tradicional copa de Navidad. Un evento organizado por el gobierno que reúne a los principales periodistas que cubren la información del Ejecutivo. Un momento especialmente importante para la prensa, ya que pueden entablar conversación off the record con la mayoría de los ministros y con el propio presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, aunque no todos los medios han sido invitados, esta celebración anual ha coincidido con la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Una yuxtaposición de actos que depende exclusivamente de Moncloa: que ha decidido agendar la comparecencia y la copa de Navidad a la misma hora, impidiendo a algunos periodistas poder acudir con normalidad a la rueda de prensa. Los periodistas, que habitualmente tienen que escribir y trabajar sobre lo que han declarado los distintos miembros del Ejecutivo en la comparecencia, han tenido que elegir entre ir al evento o ausentarse para terminar sus piezas o sus retransmisiones.