Guindilla a Hacienda por derivar contribuyentes a asesores privados para hacer la declaración

Españoles que acuden a la Agencia Tributaria en busca de ayuda para hacer la declaración de la renta, denuncian encontrarse indefensos ante las respuesta de Hacienda que asegura no tener personal suficiente para responder a todas las solicitudes. Según apunta El Mundo que ha tenido acceso a declaraciones de una contribuyente, en una oficina de Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, en concreto. Pero después de hasta tres intentos, una funcionaria de Hacienda le acabó derivando a un gestor privado afirmando que no hay efectivos suficientes para hacer frente a todas las declaraciones de la campaña de la renta. "No tenemos capacidad, no tenemos personal suficiente y tenemos todas las citas cogidas. Tendrá que ir usted a una asesoría", le dijo.

Más allá de de la propia campaña de la renta referente a 2022, los ingresos tributarios por IRPF están marcando máximos históricos. Ya lo hicieron el pasado año, cuando superaron holgadamente los 100.000 millones, y lo están haciendo también este año. Así lo muestran los informes mensuales de recaudación: en abril, la Agencia Tributaria ya había recaudado 41.000 millones por este impuesto, lo que supone un incremento del 11%.

Esta evolución de los ingresos se debe, como siempre señala el Gobierno, a la creación de empleo. Pero también, y eso el Ejecutivo evita apuntarlo, a la decisión de Hacienda de no deflactar el IRPF. Al no adaptar el impuesto a la inflación y producirse subidas de salarios para hacer frente a la subida de precios, el contribuyente acaba pagando más impuestos aunque realmente no experimenten una ganancia de poder adquisitivo.