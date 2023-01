Guindilla a Irene Montero por proponer multar a los medios que aborden con sensacionalismo las informaciones sobre violencia machista

El Ministerio de Presidencia ha rechazado un plan del Ministerio de Igualdad que pretende multar a los medios “sensacionalistas” con la violencia machista. El departamento de Irene Montero pretende crear también un mecanismo que castigue las malas prácticas de los medios de comunicación.

Este plan provoca sancionar con multas económicas a las radios, televisiones, digitales y periódicos que no cumplan con los criterios anteriores y traten con sensacionalismo las informaciones sobre violencia machista. No obstante, Moncloa considera que no conviene en este momento ‘enfadar’ a la prensa en pleno año electoral.