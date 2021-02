Sobre la detención de Pablo Hasel

Hoy he desayunado con la noticia de la detención del rapero Pablo Hassel, por eso me gustaría transmitirle, no sólo mi humilde opinión sino la cantidad de sentimientos que me abordan en este momento.

Hace tiempo que observo que algunos jóvenes de este país, enarbolando la bandera de su democracia, se han radicalizado espantosamente, sembrando el caos por donde pasan, rompiendo familias y en definitiva echando a perder su vida.

Ante todo quiero aclarar que mis ideas políticas no tienen color, siempre estaré a favor del que haga lo mejor para mi país, sea quien sea.

El vídeo del día El Rey Felipe VI recibe en audiencia a una delegación del INE

Los que tenemos ya cierta edad (60 años o más) fuimos testigos de muchos acontecimientos en este país, la lucha de muchos contra la Dictadura, pero nunca flotó en el ambiente lo que ahora está sucediendo, EL ODIO en su estado más puro.

Estoy convencida que ciertas ideologías de extrema izquierda se valen del universo de Internet y de las herramientas de las redes sociales para difundir este humo destructivo entre los jóvenes de este país para llevar a término su lucha antisocial y hacer ver o valer sus principios.

Y precisamente son los jóvenes los más afectados porque en su gran mayoría son nobles, honestos y con la fuerza suficiente para la lucha. Les hacen creer en una sociedad utópica donde no existe nada más que los que piensan como ellos y si eso conlleva a olvidar a su familia, pues la olvidan y ya está. No se dan cuenta que la historia se escribe con diálogo y comprensión, siempre hubo dirigentes más o menos acertados en sus decisiones pero la solución está en las urnas, para esos somos una democracia ( aunque el significado no sea igual para ellos) para que cada quien elija a sus gobernantes preferidos, sin salir a las calles como si fueran campos de batalla para exigir que gobiernen los que nos gustan a cada uno, o insultando y faltando al respeto justificándolo como libertad de expresión , aunque no creo tuvieran las misma consideración si insultaran a sus líderes .

Con esta carta mi objetivo es hacer un llamamiento a la sociedad en general y al colectivo de psicólogos en particular, que paren este lavado de cerebro que, no sé muy bien quien, está instaurando en este país, estamos luchando contra el coronavirus pero nadie se da cuenta que el ODIO destruye a una persona, a una sociedad y a un país entero.