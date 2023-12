La gran falacia

Estoy envejeciendo y la sensación a medida pasan los años, los meses y últimamente también las semanas me llevan al desasosiego por pensar en el resultado del proceso, creo en mi caso tardío de maduración personal para llegar a percibir con nitidez que sentirse viejo está, no tanto en función del tiempo pasado, que también, sino en la pérdida paulatina de ilusiones.

¿Por qué la reflexión? Posiblemente por haber llegado directamente desde la juventud, sin haber pasado por el estadio intermedio de la madurez a una vejez que confieso me cuesta mucho asumir por pérdida repentina de ilusiones, asunto al que aludía anteriormente por ser además comórbido con la perdida desde niño inoculada de "Fe", una de cuyas variantes más importantes en mi generación fue la creencia de lo que todavía seguimos llamando "democracia".

¿De verdad nos hemos parado a pensar que lo que nos hizo creer y que hemos comprado como producto genuino para el gobierno y la convivencia es lo que llamamos y entendemos por "democracia"?. ¿Y que lo hemos comprado sin ser otra cosa que el envoltorio cuan cajita o urna en la que introducimos una papeleta con el nombre o nombres de gente desconocida, salvo lo que de ellos cuentan unos medios a su servicio que pagamos los ciudadanos?

Párese a pensar crédulo lector cual es en términos matemáticos el valor e influencia de su voto con la sencilla operación de dividir su única y personal papeleta entre otras (¿treinta millones?). Resultado”0”, ciertamente con la transferencia de nuestra responsabilidad individual en sujetos sin pudor por su falta de bagaje en cualquier disciplina, sea profesional, empresarial o académica que debiera producirnos vergüenza, aunque todo indica que a ellos ninguna.

Y sí, para que no quepa duda, hablo de políticos y bandas incluso de delincuentes que me niego a llamar partidos políticos y de unos ciudadanos, pulpa multiforme o engrudo con las mentes devastadas por unos medios de opinión al servicio de dichos vividores, estos sin más oficio qué su propio beneficio y a cuenta de estos mismos ciudadanos, masa amorfa “todavía” necesaria aún para mantener la ficción y continuar utilizando la denominación de origen de la tan cacareada "democracia".

Y sí, hablo de chicos y chicas sin nada que perder que han encontrado en el nicho profesional de la política también presencia mediática como complemento a su inane mediocridad y contenido de sus vocablos, mejor graznidos como "progresistas" dirigido a sus huestes y "fascistas" como insulto a quienes no piensan como ellos y a quienes sencillamente piensan .

Y sí, pienso y creo no ser el único de como se ha llegado a una situación que a un ser normal causaría vergüenza por la existencia de unas castas, no solamente la casta política, apoderadas de una Nación cuya Historia no conocen, de una Patria en quiebra y no sólo económica que también y, de unos ciudadanos infectados durante más de 50 años con el germen del hedonismo más destructivo y cuyo resultado es la desidia que anula cualquier signo de identidad personal y patriotimo nacional

Y sí, hoy el hecho de sintonizar una cadena de TV constituye un insulto a la escasa inteligencia que aún pudiera residir en nuestras meninges al constatar vegetamos en una Nación vendida y traicionada como lo fue en el pasado por Carlos IV y Fernando VII a Napoleón, el mismo país donde se repite la historia hoy comandado por un ser amoral que considera que pactar con herederos de asesinos y-o delincuentes es una acción normal y, en absoluto antinatural como sería participar en una orgía con quienes mataron a un hijo o un hermano.

Y sí, hablo de un sujeto con título universitario de doctor que ni siquiera copió, “otros lo hicieron por él” en asunto que nadie parece recordar y que él no niega ni denuncia en los juzgados por calumnia y-o injurias, impostor de concupiscencia libidinosa de poder que, como renovado felón, vuelve de nuevo a vender la Patria a los enemigos que quieren destruirla, golpistas y separatistas catalanes y vascos, herederos con el ADN de ETA y todos ellos, sin olvidar a otros enemigos externos lindantes

Y sí, hoy es obligado volver a gritar alto y claro que necesitamos hombres y mujeres en los que aflore ese "ESPÍRITU DE IDENTIDAD NACIONAL" que nos haga sentir otra vez el orgullo de pertenecer a una Nación, a una Patria en su día respetada incluso temida por anidar individualmente en cada ciudadano el espíritu colectivo de aquellos "Tercios" cuya sola mención provocaba pavor en sus enemigos.

Y sí, hablo de a día de hoy un desdichado país donde se ha pervertido el "diálogo como sinónimo de cobardía" incluso física, de hombres y mujeres que, despojados de valores y convicciones han sido llevados a la condición de piltrafas sin rastro alguno del espíritu guerrero de aquellos hombres y mujeres que causaba terror en aquellas tropas francesas que habían invadido nuestra Patria.

En definitiva, dejemos de refugiarnos en ese diálogo estéril y adobado con formas democráticas que solamente sirve como disfraz para encubrir nuestra cobardía.