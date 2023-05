LO LÍCITO Y LO LEGAL

Es legal pero no es lícito. Es lícito pero no es legal. ¿Términos contrapuestos? ¿Términos ambivalentes? Lícito y legal no son términos equivalentes, que equivaldría a decir que son iguales en la estimación, valor, potencia o eficacia. Entre lícito y legal existe desde una cierta hasta una total disconformidad, es decir, una diferencia en cuanto a su esencia, forma o fin. Lícito es lo justo, permitido, según justicia y razón. Legal es lo prescrito por ley y conforme a ella. Y en consecuencia lo legal puede llegar a ser ilícito, mientras que lo lícito no debería ser calificado nunca de ilegal.

Es a este punto donde quería llegar para mostrar cómo se está legislando en España. Y no quiero tampoco con ello generalizar a todas las leyes que se promulgan, que en opinión de no pocos jurisconsultos se está superando excesivamente hasta crear un cierto maremágnum harto inabarcable. Es casi un vicio eso de promulgar leyes, sobre todo porque los interesados quieren dejar su huella con nombre y apellidos.

Pero quería volver al párrafo anterior para incidir, a título de ejemplo, en dos leyes que están siendo muy debatidas en amplios sectores de la opinión pública: La ley del aborto y la ley de la eutanasia. Ambas son legales porque han sido promulgadas por quien tiene poder para ello. Pero ambas son, a la vez, ilícitas. Ilícitas porque atacan dos principios fundamentales que podrían resumirse en uno solo: DERECHO A LA VIDA. Este Derecho Natural y Universal es justo y razonable. Por lo tanto, atacarlo convierte a las referidas leyes en injustas e irrazonables.