¿Qué son las normas ISO y por qué le interesan a tu empresa?

Cuando vemos la publicidad de las empresas y compramos sus productos podemos ver que cumplen con la norma ISO 14064 o alguna similar, algo que parece importante porque lo suelen destacar.

Lo cierto es que lo es, ya que para cualquier compañía cumplir con estas normas ISO es todo un orgullo, pues demuestra que están preocupados por la mejora continua y por la calidad de sus procesos.

Sirven para que las empresas tengan estándares similares

Si queremos saber que es la ISO 9001 debemos pensar en compañías de diferentes países que establecen relaciones comerciales, lo que siempre es complicado porque no en todos los lugares existen las mismas normas.

Es aquí donde entra la Organización Internacional para la Estandarización, que nació en 1946 con el fin de regular y establecer estándares de fabricación en todo el mundo, facilitando así que las empresas hiciesen negocio y que exportasen.

Desde ese momento, aquellas compañías que pasasen esta certificación demostrarían que usaban los mismos procesos y que sus productos tenían una calidad garantizada, con independencia del país en el que estuviesen radicadas.

En la actualidad hay más de 23.000 estándares

No se tardó demasiado en ver las ventajas de este tipo de normas, por lo que desde entonces se han hecho más de 23 000 abarcando muchas áreas como la gestión, la tecnología o los procesos de producción.

En los últimos años, y con la toma de conciencia de cara al medioambiente, se han ido dictando normas sobre esta materia, del modo que si queremos saber que significa ISO 14001 porque la hemos visto últimamente, debemos entender que es una norma que surge con el fin de reducir el impacto ambiental.

La seguridad en la información también tiene sus normas ISO

A pesar de que el medioambiente ha tomado importancia en las certificaciones, qué decir del tratamiento de datos o seguridad de estos, algo por lo que cada vez estamos más preocupados al no parar de leer noticias sobre filtraciones.

Estas brechas se han dado tanto en la empresa privada como en los organismos públicos y se pueden prevenir cumpliendo la certificación en seguridad en la información con ISO 27001, la cual trata de reducir el riesgo de pérdida o robo de datos.

Cómo beneficia a las empresas cumplir con las normas ISO

Para las empresas, los beneficios de cumplir con las normas ISO vienen de cara a que sean mejor vistas por los accionistas, por sus inversores o sus socios. Se puede decir que es una distinción que ayuda a que los negocios se hagan entre ellas y con el fin de tener un mejor acceso a la financiación.

Desde el lado del consumidor no son muy influyentes, ya que, aunque podemos ver que se cumplen estas normas en anuncios, lo cierto es que el gran público no conoce demasiado sobre esto, pues no le afecta de manera directa.

Son muchas las empresas que cumplen con algunas normas ISO, porque eso les permite tener una mayor facilidad a la hora de hacer negocios. En este momento hay miles de certificaciones, aunque las que más se buscan son las que tienen que ver con el tratamiento de datos y el medioambiente.