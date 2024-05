¿Cristales rotos de nuevo?

Participo de la teoría por muchos compartida que el ejercicio de un determinado cargo y cualquiera sea el nivel alcanzado tiene efectos taumatúrgicos en personas que, carentes de relevancia académica, experiencia profesional y-o cultural, al pasar a situaciones de poder encumbrados precisamente por dichas carencias los lleva a "pensar" (un decir) que su situación privilegiada sostenida con la muleta de la mentira, está en consonancia directa a su sabiduría.

Con el tiempo emerge en dichos seres su verdadera faz en forma de peligrosa psicopatía al punto de exigir a los componentes de su particular "secta" actitudes de humillante vasallaje a su persona absolutamente grotescas como a modo de ejemplo pudimos contemplar en los "alaridos agónicos" en el año 2016 al entonces gogó y espécimen de lujo del PSOE Sr. Iceta vaciándose literalmente ante el gran timonel:

"Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos de ellos, estamos a tu lado, aguanta, resiste las presiones, ¡¡ NO POR DIOS, NO...!!.

También otras lindezas de factura similar de otros y otras dirigentes de extraordinaria relevancia política que, con bailoteos y adecuada indumentaria faralai haría palidecer de envidia y-o admiración a la mismísima Faraona así como otras de "personalidades" del mismo "régimen" en actitudes inequívocas de amor acompañadas de miradas y caricias faciales ahítas de entrega al líder que hubieran sido del gusto de Teresa de Ávila "Doctora cierta e incuestimable" autora de los universales y conocidos poemas impregnados de sublime lirismo:

"Si el amor que me tenéis Dios mío es como el que os tengo, decidme: ¿en qué me detengo?

O el maravilloso poema descriptivo de su pasión:

"Esta divina pasión /del amor en que yo vivo/ ha hecho a Dios mi cautivo/ y libre a mi corazón, causa en mí tal pasión/ ver a Dios mi prisionero/ que muero porque no muero" que serían también de aplicación en una pléyade de personajes no impregnados del santo misticismo de Santa Teresa anteriormente descritos, pero si del amor y adoración sin límites a su amadísimo líder propios de "sistemas totalitarios".

El último acontecimiento, mejor suceso protagonizado por el Dr. Sánchez de apartarse temporalmente de sus obligaciones de Estado a meditar en "ejercicios espirituales" versión Compañía de Jesús o "curso de retiro y meditación" versión OPUS, constituye un acto para nuestro héroe y parte de su corte estratégico y que no pasa de sainete cuya descripción realizada con deleite por Francisco de Quevedo nos hubiera hecho disfrutar.

Todo apunta a un caso de auto adoración cuyo protagonista más parece un yonki enganchado enfermiza y desordenadamente al poder absoluto, un hombre adornado de la penosa condición de narciso autocrático y de natural mentiroso cuyas acciones nos trasladan a Corea del Norte y a una población rasgándose las vestiduras y arrancándose los cabello entre alaridos emulando al Sr. Iceta, en este caso, ante el anuncio del líder supremo "Kim Jong-un" de abandono temporal de sus obligaciones para meditar sobre su continuidad.

Ha sido, es mi opinión, acto propio de un irresponsable en huida desesperada que desconoce el verbo reflexionar y menos aún de dimitir de huida desesperada en su exclusivo beneficio, ello "posiblemente" al entender que no tiene salida airosa al existir, entre "otras", informaciones propiciadas por el programa Pegasus de sus "leales amigos israelíes" e insisto, propia de un narciso de libro en forma y fondo absolutamente irresponsable, ya conocida su condición de macarra perdonavidas que cree nos hará sentir la orfandad propia de su ausencia que podría encubrir ha dejado de ser útil al "SISTEMA".

Jugada no obstante de trilero qué "¿pensaría?" le daría la seguridad de "adhesión inquebrantable" de los paniaguados de su secta, incluido quien pasa por el ayer detractor Sr. Page y hoy reconocido "torero de salón", así como a quien dábamos por defenestrado Sr. Ábalos, el mismo estratégicamente situado en el Grupo Mixto y que conjuntamente con proetarras, separatistas, golpistas etc. le piden en procesión rogativa de otros tiempos que no les abandone a su suerte.

Su alocución como explicación a sus cinco días de "novillos" marcaban de manera meridiana su propósito que, más allá de dictatorial mejor llamar "totalitario" evocan dos hechos de singular trascendencia en la Alemania de los años treinta cuales fueron el "Decreto por el incendio del Reichstag" (Parlamento Alemán), norma emitida en febrero de 1933 por el entonces presidente de Alemania mariscal Hindenburg a instancias de Adolfo Hitler, ya entonces Canciller, como respuesta directa al incendio del Reichstag ocurrido en la noche del 27 de febrero que cercenaba derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constitución de Weimar.

Decreto anterior utilizado por el "Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán" como base legal para arrestar a todo individuo opositor al régimen y para prohibir las publicaciones contrarias al nazismo que sirvió como herramienta de consolidación del "gobierno nazi" en tanto podía usarse para reprimir eficazmente a sus opositores y, al que siguió el 23 de marzo del mismo año la "Ley habilitante de 1933" como segundo paso que concedía al Canciller Adolfo Hitler y a su gabinete el derecho a aprobar leyes sin la participación del parlamento, lo que supuso por vía de los hechos el fin de la democracia, de la República de Weimar y de su Constitución.