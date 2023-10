Los Impuestos en Gibraltar y su Millonario Fabian

Con un 1,8% más de votos que el GSD ha conseguido su 4º mandato. El Socialista Republicano. Jugador que siempre gana en apuestas e inversiones. Comprando personas, que se convierten en Acólitos bien explotados. Este Fabian Raymond Picardo, con su apodo de “Pirata” y 51 años, dice ser católico pero antes político. Lo educaron en la Universidad de Oxford. Famoso por sus manejes empresariales digitales. Es abogado y sabe aprovechar las leyes inglesas y españolas a su antojo, permitidas por Ayuntamientos y gobernantes... Vive con su mujer Elaine Lima en una gran mansión, en Sotogrande, (San Roque, Cádiz) posee varias propiedades en toda la zona costera de Andalucía. Para disimular, paga a la vez, varias hipotecas con su mujer- en separación de vienes - Como unos 7.000 gibraltareños, que viven en España sin pasar de 180 días al año, NO TRIBUTAN en ésta ... Además de ser ministro principal de Gibraltar también ejerce en las Islas Vírgenes Británicas. Entre 2007 y 2011 fue ministro -casi oculto- de Medio Ambiente Empleo y Servicios Financieros... Cuando Joe Bossano, líder del GSLP se retiró, lo nombró sucesor y ganó las Elecciones de diciembre de 2011 al ministro Peter Caruana. Suele ocultar su radical republicanismo, que heredó de una abuela que huyó de España y se unió a un gibraltareño. Fabian controla oficialmente 30.000 empresas declaradas, y más de 18.000 Fantasmas con baja fiscalización. Sus relaciones extremadamente amistosas con Marruecos le aportan grandes beneficios ilegales: tabaco, alcohol, vehículos a motor, combustibles y buenas relaciones con los narcos... Todos éstos libres de impuestos. Las empresas online, oficialmente pagan el 10%. Las reparaciones de barcos ingleses incluidos los submarinos Nucleares ¡ Se ocultan ! Los residentes oficialmente registrados, unos 30.000 dicen no saber nada... Este Picardo es muy querido por Alcaldes, empresarios y personajes socialistas, comunistas o Republicanos sin escrúpulos, de la zona. Donde le fabricaron los miles de bloques de hormigón para ganar a nuestras aguas terrenos para urbanizaciones, demás de los bloques con ganchos de hierro y así romper las redes a nuestros pescadores en nuestras aguas -Que dicen ser de ellos- mucho antes, Sobre éstos bloques se construyó el aeropuerto, que al gobierno español de entonces le prometieron compartir, Mentira, nunca se compartió con España, siempre hubo algún problema de formas... Ahora este individuo hace campaña en Inglaterra para convencer a inversores para que vengan a vivir a Gibraltar, prometiendo a los gestores unas ganancias de 35.100 € al año, además de sus otras ganancias. A éstos inversores les promete mínimos impuestos, lo ha publicado el periódico The Guardian el viernes 13-X-23. Pidiendo a los millonarios que dejen El Barrio de Mayfair y Knightsbridge, que junto a la Roca estarán en un Paraíso. Les promete un impuesto sobre la renta limitado a 30.000 libras=35.100 € al año. Lo dijo en la cena de gala que organizó la Asociación de Inversores y Fondos de Gibraltar, en el Merchant Taylor’s Hall, junto al Banco de Inglaterra. Aclarando que el IVA y cotizaciones a la Seguridad Social es de 120 £ al mes por familia. En Inglaterra se paga el 45 % de la renta. El IVA es el 20 % y los trabajadores pagan un mínimo del 14 % de lo ganado, si el sueldo supera las 797 £ 930 €. ¡ COMPAREN POR FAVOR ! Con el permitido Paraíso de Fabian Picardo...