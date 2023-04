Inmigrantes, delincuentes y el buen vivir en España...

El Gobierno Español publicó que se regularizarán a más de 125.000 menores inmigrantes ilegales, hora en protección de cada Autonomías, “creando problemas” en la sombra. Además de 500.000 inmigrantes adultos e ilegales. (Que son más del doble) dice el comunicado que es para evitar problemas laborales, y que sean retribuidos legalmente. La realidad puede ser que ¡lo agradezcan al votar el 25-V-23...! Otro inmigrante que ignoró si estaba legal o ilegalmente en Barcelona, de origen albanés, llegó al Hospital del Mar en esta, con graves síntomas de fiebre, acompañado de su hermana. Dice el comunicado que éste, Saimir Sula fue reducido por 8 vigilantes de seguridad en un momento de agitación huelguista... sufriendo una parada cardiorespiratoria... Según el médico que le atendió, donde firmaron su fallecimiento e inmediatamente, solicitaron la repatriación del cadaver a su país... Al realizarse en Tirana, (Albania) la autopsia, vieron que Saimir no tenía su corazón... La familia solicitó durante meses, el informe de la autopsia realizada en el Hospital del Mar. Cuando lo reciben la familia, apreciaron que fue realizado 17 días antes de la muerte oficial... Lo que provocó mover trámites legales pidiendo justicia aclaratoria del caso. Toda esta movida, fue Información de la Agencia Catalana de Noticias. La Audiencia de Barcelona ha rechazado esta investigación, denegando la prueba del ADN solicitada, para averiguar el origen del corazón. El abogado Carlos Sardinero, de los Servicios Jurídicos del Defensor del Paciente, detalla que el Gobierno de Albania, de acuerdo con la familia de Saimir y la Fiscalía del Tribunal de Tirana, están investigando el oscuro caso, solicitando a las autoridades españolas colaboración. Conciderando esta irregularidad un acto sospechoso de homicidio imprudente y tráfico de órganos, con actores sanitarios implicados, ya que el Defensor del Paciente no acepta que fuese una muerte natural. Carmen Flores, Presidenta de la entidad del Defensor del Paciente, exige al Gobierno Español una seria respuesta, pidiendo la localización del corazón y su entrega Albania, donde realizarán las pruebas del ADN. Otro irregular, el marroquí Oussama de 25 años, líder de una banda Criminal, del mismo país, Marruecos. Con más de 80 violentos robos, entre Alicante y toda Murcia, sus primeras detenciones fueron en 2016, desde entonces entra y sale en la cárcel como El Pedro por su casa... Cobró fama cuando él y su banda realizaron un experpentico alunizaje, con una máquina pala excavadora robada, en Electro Regalos, en Roldán. Los investigadores descubrieron que algunos de éstos criminales, se alojaban en el Hotel Senator de los Alcázares, de lujo 4 estrellas. Sé comunicaban entre ellos en árabe. Teniendo fama en el norte de África como narcotraficantes. Usando el rivotril para elaborar Karkubi, droga muy aditiva y nociva. Diciendo entre entre esta especie, que en España sale barato delinquir... El historial de esta banda es tan peligrosamente intenso que me llevaría horas...