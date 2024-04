Enfermedades Contraídas, Sin y con Supuestas Curas...

Pertenece ésta al grupo de enfermedades que engloba una serie de patologías que sin estar relacionadas aparentemente, tienen un denominador común, la inflamación (EII). Siendo normal que una persona padezca más de una enfermedad a la vez. El Crohn afecta a cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque entre el 50 y 70 % de los casos es localizable entre el íleon distal (última parte del intestino delgado que conecta con el ciego) y el inicio del intestino grueso. Su origen es desconocido, pero está comprobado que aparece en personas con predisposición genética, que presentan respuestas inadecuadas de su sistema inmune, frente a ciertos factores de riesgo. Ocasionando un proceso de inflamación que puede afectar a todas las capas de la pared intestinal, con síntomas de dolor abdominal, diarreas, sangrando rectal, pérdida de peso corporal y malnutrición, que pone en riesgo la vida de la persona.

Los síntomas del Crohn, suelen variar según la localización de la inflamación. A veces, se manifiesta fuera del aparato digestivo, que puede ser en las articulaciones, la piel, los ojos, la boca... Esta enfermedad es crónica, suele aparecer durante la infancia o en cualquier momento de edad adulta. Las incidencias son mayores en pueblos y zonas urbanas ... Actualmente el Crohn no tiene cura. Aunque los tratamientos se suelen enfocar en conseguir la mejor calidad de vida posible. Lo han comunicado recientemente en la campaña de sensibilización de ACCU con el grupo Español de Trabajo en la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Dicen que el 1 % de españoles padece EII, afectando a mujeres y hombres por igual. Aconsejan evitar los alimentos: Espinacas, Naranjas, Embutidos, Alcohol, Café, toda clase de picantes, Mantequillas, lácteos enteros, Col, Coliflor, Cereales integrales, bebidas con gas, legumbres con piel, Caramelos, Chicles, bebidas light o zero. La detección del Crohn se hace a través de las endoscopias instestinales para diagnosticarla y excluir otras como la colitis ulcerosa, enfermedad diverticular o cáncer.

Guillermo Bastida, especialista de medicina del Hospital La Fe, dijo que algunos pacientes no responden a las terapias tratadas con fármacos y algunas quirúrgicas, por esto se valoró la realización de autotrasplante de células madre, siendo ellas las encargadas de formar nuevas células y renovar tejidos, tras un acondicionamiento inmunosupresor previo. Así, este procedimiento se utiliza únicamente en pacientes que no tienen ninguna opción de tratamiento médico ni quirúrgico, siendo el resultado un reseteo del sistema inmune: por lo que las células inflamatorias dejan de atacar al tubo digestivo del paciente. Éste avance terapéutico fue posible con la colaboración de los Servinicios de Medicina Digestiva, que dirige Pilar Nos y Hematología liderada por Francisco Javier de la Rubia. El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos es una alternativa válida para tratar enfermedades de Crohn cuando las terapias convencionales no logran que la patología remita, lo dijo Isidro Jarque. Y el Dr. Bastida dijo que el tratamiento NO ES CURATIVO, por utilizar células del propio paciente y no de un donante, ya que la enfermedad puede reaparecer...

Sin embargo, en caso de que volviera, las terapias existentes, incluso las que dejaron de funcionar, volverían a ser útiles, para al menos, controlar la enfermedad. Los dos especialistas de La Fe, coinciden en destacar la labor ejercida por el equipo de trasplante del Jaime Sanz Caballer de Hematología del Hospital La Fe, centro pionero en trasplante autólogo de precursores hematólopeyeticos en el Crohn. Este equipo de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de La Fe, trata cada año más de 1.250 pacientes con Crohn, además de otros que les llegan de diferentes centros, por la complejidad del abordaje... Las sospechas de contraer el Crohn son muchas pudiendo influir: El consumo de Drogas, el generalizado Cannabis, fumar tabaco o cigarrillos electrónicos (vapeadores), todos llevan compuestos químicos para crear la típica adición, además, la nicotina puede crear ciertas enfermedades pulmonares, cerebrales, cardiacas o cancerígenas. Viene al caso de las inflamaciones, algunos casos que tal vez, producidos por la sequía y posteriores lluvias, en diferentes zonas de España. Surgiendo insectos de diferentes especies, portadores de peligrosos virus... Se ha hecho público que, en 39 municipios de Burgos, se analizaron 146 aguas de grifos, usadas para consumo humano, entre enero y final d abril de 2024, un 27 % de estos análisis demostraron no ser aptas para consumo humano, por superar los límites de Nitratos establecidos el 3/2023 en Real Decreto, siendo de 50 miligramos por litro. Éstos sumados a los de aguas de fuente, implican al menos, 53.341 personas de la provincia que estaban expuestas a aguas no aptas para el consumo. El resultado fue aportado por más de 300 muestras de aguas analizadas, en los laboratorios de Polímeros de la Universidad de Burgos (UBU) siendo la concentración contaminada nada fácil de detectar en las aguas, ya que no aportan olor, color, ni sabor.

De las 83 fuentes analizadas, 34 dieron niveles muy superiores a los permitidos para el consumo, además de 30 muestras de origen variados, como pozos, ríos y manantiales, 13 fueron superados, 18 presentaron más de 100 miligramos por litro. De este peligro contra la salud humana, se informó a los Ayuntamientos y personas que aportaron colaboración y muestras, en las localidades correspondientes. Se informó a una serie de investigadores interesados en el tema, por las enfermedades que pudieran ocasionar y los resultados obtenidos. Curiosamente, las administraciones de éstas y otras comunidades afectadas dijeron “estar informadas de estos datos”, por lo visto, Sin darle Importancia... y los residentes seguían consumiendo estas peligrosas aguas, sin saber que no eran aptas para el consumo. Lo comunicó el director del grupo de Polímeros, Doctor Saúl Vallejos. Había quienes optaban por fuentes naturales, creyendo que el agua era de mejor calidad, sin saber que los niveles de nitrato “eran aún más altos en estas”.

Los investigadores están exigiendo a las autoridades la “promoción de recomendaciones para evitar beber las aguas que superen los 50 miligramos de nitrato” y donde se pueda dar casos... ¿SERÁN CONSECUENTES LAS AUTORIDADES RESPONSABLES? Que deberían realizar contra análisis para verificar los últimos resultados e informar a la población, tomando las medidas necesarias contra esta amenaza a la salud pública. Asociada a efectos tóxicos, sobretodo a mujeres embarazadas y lactantes, además de personas con posibles síntomas desconocidos. Ciertos estudios han demostrado un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectar y de próstata. El grupo de Polímeros ha puesto a disposición pública los resultados en el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos (RIUBU) donde explican el proceso del proyecto y análisis realizados. Enmarcado en una Investigación por el desarrollo de materiales poliméricos, que permitan extraer los Nitratos del agua de consumo humano de forma sencilla y práctica. Y no olvidemos la fragilidad que sufrimos por la escasez de aguas, la desecación de los acuíferos les sigue la contaminación que, al ser fertilizadas por el consumo agrícola, con nitratos y otros fertilizantes...

Al rededor de un 60 % de aguas subterráneas españolas están contaminadas... Desde hace más de 20 años, carecemos de nuevos antibióticos, quedando demostrado que, no es rentable para la industria farmacéutica. Lo ha comunicado el grupo de investigación Rodríguez-Baños ya que los antibióticos se utilizan en periodos muy cortos. Cuando se dispone de uno nuevo, preferimos esperar que sea absolutamente necesario para el paciente, y esto, para el comercio no es rentable, incluso si llega a curar cualquier infección, dejándose de vender otros fármacos “que sólo calmaban”. El grupo de Rodríguez-Baños propone - en estos casos- rescatar antibióticos desatendidos u olvidados de los años 70. Expuesto por éste cuando intervino en el Congreso Bio-Med & Tec/h, en Granada. El Jefe de Infecciosas del Macarena, explicó que éstos dejaron de investigarse, al aparecer otros más eficaces y mejor tolerados, como betalactámicos o las quinolonas, ahora son activos contra infecciones de orinas en mujeres, la fosfomicina y, Rodríguez-Baños ya está ensayando pacientes con infecciones urinarias invasiva por cepas multirresistentes de la bacteria E. coli. Como pueden imaginar mis queridos lectores, con tantas infecciones a nuestro alrededor y sin cura para el Crohn ... Si al menos se pusieran de Acuerdo: Médicos, Cirujanos, Investigadores, Ministerio de Sanidad e Inversores... ¡A lo mejor!

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.