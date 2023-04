La sequía que padecemos y la verdadera Memoria Histórica de España ...

Está ocurriendo otra vez y deberíamos recordar, o al menos informarse del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que data de 1902, según el Plan Gasset, cuando en 1933 el ingeniero responsable, Manuel Lorenzo Pardo, pretendiente original de solidaridad entre las cuencas hidrográficas, con el objetivo de facilitar nuevos regadíos, con presas de embalses, pretendió llevarlo a efecto, pero gobernaba la República y ¡No lo Aprobaron! Fue cuándo llegó Don Paco el Franco y, en su Plan de Transformación, desarrolló hasta 615 embalses, llegando a ser un gran logro para los españoles. En electricidad, regadíos y reservas de la tan necesaria agua. El técnico del proyecto fue el ingeniero Eduardo Torroja (abuelo de la cantante Ana Torroja) junto a Victoriano Muñoz Oms. Llegaron los socialistas, comunistas y asociados, crearon la Ley de Memoria Histórica en 2007, con exageradas mentiras y peligrosas intenciones. En 2022 la cambiaron por Ley de Memoria Democrática que más parece a una ¡Democradura! Las intenciones siguen siendo de revancha contra los muertos, ya que cuando vivían no demostraron valentía u hombría discutible, que ahora pretenden demostrar. El objetivo primordial está basado en castigar a quienes exalten a Don Paco e erradicar todo recuerdo de este gran gobernante, borrando y eliminando las placas conmemorativas de las inauguraciones con su nombre como jefe de Estado en ese momento... Recordemos también que en 1983, el desaparecido periódico El Alcázar, publicó fotos de camiones con matrículas suizas, cargando cajas con lingotes de plata, de unos 25 kg cada uno. Llegaron a ser 7 expediciones de unas 300 toneladas. En 1985 volvieron a enviar 72 toneladas de lo mismo a Suiza... Teníamos de presidente a Felipe González. El poderoso Ministro Miguel Boyer, fue preguntado en el Parlamento ¿Para que era esa plata enviada a Suiza? Boyer dijo: Es para invertir en su momento... En los bancos suizos nada se confirmó. Y miren que casualidad, algo que no se publicó: un piloto y ayudante en un aeropuerto de Suiza, se negaron a levantar el vuelo de un avión militar de carga, por exceso de peso de cajas... Los castigaron desterrándolos al aeropuerto militar de Palma. Varios días después, levantaron el vuelo en un avión similar, a unos 10 metros de altura, éste explotó, murieron los dos... Me contó un amigo agente de Seguros que las viudas cobraron 20 millones de pesetas cada una, sin que existieran pólizas... El delegado de esta compañía en Mallorca, por no estar de acuerdo, fue destinado a: ¡nadie supo a donde! De las toneladas de plata, hasta hoy, ¡Nada se sabe!