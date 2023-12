Planes gratis para hacer en Noia

Noia, en la ría de Muros y Noya, provincia de A Coruña, cautiva con su casco antiguo medieval, gastronomía única y entorno natural excepcional. Ubicada en la desembocadura del río Tambre, es parada imprescindible en las Rías Baixas gallegas, ofreciendo joyas como el Castro de Baroña, Muros y Santiago de Compostela a pocos kilómetros.

1. Ponte de Traba

Inicia tu visita en el Ponte de Traba, un puente del siglo XV sobre la antigua calzada romana. Un paseo a los Molinos de Pedrachán revela la historia de esta estructura.

2. Iglesia de Santa María a Nova

En el cementerio histórico, la Iglesia de Santa María a Nova alberga más de 500 lápidas sepulcrales entre los siglos XIV y XIX. Un tesoro gótico con pila bautismal del XV y retablo barroco.

3. Casco Antiguo de Noia

Desciende por la Rua do Comercio al conjunto histórico-artístico de Noia. Plazas, callejuelas como Forno do Rato y Rua Cantón, y pazos urbanos como Casa da Xouba, Pazo Dacosta, Pazo do Bispo y A Casa do Rosa encantan.

4. Iglesia de San Martiñ

Monumento Nacional desde 1931, la Iglesia de San Martiño, construida en el siglo XV en estilo gótico marinero, exhibe un pórtico inspirado en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.

5. Parque de la Alameda

Visita el pulmón verde, el Parque de la Alameda, con jardines, magnolios japoneses y la Casa del Ayuntamiento. Un rincón tranquilo con historia renacentista.

6. Paseo Marítimo de Noia

Finaliza con un paseo marítimo, disfrutando de las vistas a la ría. Opta por la marea alta para mejores panorámicas.

Lugares Cercanos para Explorar

7. Castro de Baroña

A 20 km al sur de Noia, el Castro de Baroña, poblado antiguo desde los siglos I a. C. a I d. C., ofrece vistas impresionantes y restos de 20 casas circulares.

8. Santiago de Compostela

A menos de una hora en coche, Santiago de Compostela, con su casco antiguo Patrimonio de la Humanidad, invita a callejear y disfrutar de la gastronomía gallega.

9. Muros

En media hora en coche, llega a la encantadora población pesquera de Muros, con playas, calles empedradas y restaurantes con delicias locales.