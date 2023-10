Óscar Puente se marcha de España para recuperarse de “una semana dura”

El presidente Pedro Sánchez felicitando al diputado socialista Óscar Puente por su discurso en el debate de investidura de Feijóo.

La réplica del diputado socialista electo, Óscar Puente, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su investidura ha situado en el foco al que fuera alcalde de Valladolid hasta el pasado junio. Un discurso duro que ha sido fuertemente criticado por los populares. Tres días después, en un AVE dirección a Madrid para acudir a la segunda votación del debate, Puente fue insistentemente increpado por un pasajero que le grabó tratando de provocarle. El parlamentario tuvo que llamar a los miembros de seguridad para poder sentarse en su asiento, aunque el agresor —detenido semanas antes por agredir a dos policías— continuó dirigiéndose al político y la salida del tren se retrasó 20 minutos.

Tras una semana intensa y tras el fracaso de la investidura de Feijóo, Puente ha aprovechado para desconectar y alejarse de todo el ruido generado en las últimas jornadas. Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de primera mano, el diputado estará toda la semana fuera de España tras "una semana dura" tanto para él como para su familia.

Ataques a su familia

El diputado ha denunciado varias agresiones sufridas en los últimos días. No solo a él, sino a su familia. Según denunció en su cuenta de X —antigua Twitter— ha habido periodistas que se han aprovechado de que su hija de 16 años estaba sola en casa para intentar entrevistarla utilizando la cámara del telefonillo.

"No me molestan tanto las mentiras y las incursiones falaces en mi vida privada, como (...) que hayan insultado gravemente a mi madre, que ayer cumplió 78 años. Son basura", ha señalado Puente a través de redes sociales.

El PP atacó a Puente

Desde el PP no condenaron la actuación del ciudadano, sino que Vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, atacó con contundencia al agredido: "Oscar Puente no ha sido víctima de una agresión. Vemos en el vídeo como Puente no sabe encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía. Y provoca un retraso de 20 minutos en un transporte público, exigiendo de malas formas que la policía lo baje del tren", rezaba el escrito que publicó en su perfil de X —la anterior Twitter—.

Y fue más allá, insinuando que el diputado había hecho valer su posición: "(...) ¿abuso de poder?", añadió. "Mi crítica es contra el matonismo de este PSOE, retratada en la violencia verbal y física que hemos visto esta semana. Todo lo demás es una tergiversación del equipo de opinión sincronizada del PSOE", concluía el tuit publicado por uno de los máximos dirigentes del PP.

El propio Puente, acompañado de su partido, solicitó la dimisión del alto cargo popular o el cese por parte del presidente del PP. Sin embargo, el partido liderado por Feijóo cerró filas y defendió en bloque a Tellado.

“Mi compañero Miguel Tellado es un hombre íntegro y respetuoso. Aquí su explicación, más allá de interpretaciones interesadas”, señaló el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en defensa de su compañero de formación.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez saluda al diputado electo y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente durante la segunda votación de la investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados.

Desconectar

Ha sido una semana complicada para el diputado, según afirman a ECD fuentes cercanas a Puente. La definen como "dura" tras lo sucedido en el tren de Valladolid a Madrid y los fuertes ataques que ha sufrido en las últimas semanas por parte de los partidos de conservadores. Por eso ha decidido alejarse de todos los focos y descansar pasando unos días fuera del país. Fuera del alcance de los medios y del protagonismo que ha acaparado desde el pasado martes.

Sin condena

Aunque la reacción de Tellado fue instantánea, con el paso de los días su posición no ha cambiado. Tampoco la del PP, que no ha rectificado las declaraciones de su dirigente. Ni el propio Tellado ni nadie del PP se ha puesto en contacto con Puente para disculparse ni corregir los ataques vertidos a raíz del suceso en el AVE que sufrió el diputado socialista, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes próximas al parlamentario.

Réplica a Feijóo

Puente se situó en el centro de los ataques de la derecha tras su dura intervención en el debate de investidura Feijóo. Tras el discurso del candidato, Sánchez sorprendió con un giro de guion y no subió a la tribuna de oradores para responder al líder popular. Fue Puente quien intervino, recordando a Feijóo los gritos de "Ayuso, Ayuso" que se escucharon en Génova la noche electoral y también que él había ganado las elecciones en su municipio pero no pudo continuar en la alcaldía por un pacto del PP y Vox.