Aragonès se salta el saludo con el presidente del Senado y se marcha después de intervenir

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i) y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (d), durante un debate tras la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, ha declinado acudir al saludo oficial de los presidentes autonómicos a su llegada al Senado con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, como sí han hecho el resto de líderes regionales. No obstante, tras intervenir Aragonès en la Comisión General de Comunidades Autónomas, sí se ha visto finalmente con Rollán.

Todos los líderes autonómicos que han acudido a la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra este jueves en el Senado, a excepción de Aragonès, han saludado a la cuarta autoridad del Estado a su llegada a la Cámara Alta en la Sala Mañanós, habilitada para albergar los saludos oficiales. Fuentes de ERC confirmaron a Europa Press que el presidente catalán no quería acudir a este recibimiento formal.

Amnistía imprescindible

Aragonès, ha proclamado este jueves en el Senado que la amnistía para los encausados por el procés es "un punto de partida imprescindible" de un camino que tiene como destino la convocatoria de un "referéndum" de independencia, que se ha mostrado convencido de que se acabará celebrando.

Así lo ha asegurado durante su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, auspiciada por el PP en la Cámara Alta y donde, ha dicho, ha acudido, aunque algunos no "esperaban", para defender a Cataluña.

Aragonès, que ha sido el primer presidente autonómico en intervenir y después se ha ido sin escuchar a los demás, ha recalcado que la amnistía es "imprescindible" para "acabar con la causa general contra el independentismo", para continuar con el trabajo realizado en los últimos años y para "reconocer la existencia de un conflicto político que se va a resolver a través del diálogo" y la negociación.

En este contexto, ha hecho hincapié en que los acuerdos que salgan de esa negociación deberán ser "votados" por la ciudadanía de Cataluña, como acordó en su momento la Generalitat con el Gobierno de Pedro Sánchez. "La amnistía no es un punto final, es un punto de partida de un camino que tiene un destino: que la ciudadanía vote", ha enfatizado.

A la escocesa

Para ello, el presidente catalán ha vuelto a insistir en el planteamiento de realizar un referéndum como el que se realizó en Escocia: "Acabar con la represión y apostar por una solución dialogada, acordada y democrática del conflicto político".

"Lo queremos hacer de forma acordada, de forma reconocida, con la participación de todo el mundo, para que sea la ciudadanía catalana la que decida, donde todas las opciones sean posibles si la ciudadanía le da el apoyo de forma mayoritaria", ha sostenido el presidente catalán durante su alocución.

Y ahondando en la idea de que muchos de los presentes no le esperaban en este foro para intentar impedir la amnistía, Aragonès ha reprochado a los 'populares' que se "escandalicen" por esta medida, pero no lo hicieron ante los 6.000 indultos durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, según ha dicho.

"A pesar de la larga trayectoria de la utilización partidista de Cataluña por parte del PP, que incluye la recogida de firmas contra el Estatuto de Autonomía, la aprobación del 155, entre otras, Cataluña mira hacia adelante y seguirá su camino", ha defendido.

Convencido del referéndum

En este contexto, Pere Aragonès se ha mostrado convencido al final de su intervención que Cataluña votará en un referéndum "por voluntad, por perseverancia y por democracia".

Y sobre la amnistía, el presidente catalán ha recalcado que es "imprescindible" para "avanzar en la resolución del conflicto político entre Cataluña y las instituciones del Estado español": "Para terminar con los exilios forzados, con las multas, con los espionajes".

Durante su intervención, el presidente catalán ha defendido su presencia en esta comisión general de las Comunidades Autónomas para reivindicar la amnistía y el referéndum, pese a que poca gente le "esperaba", para "defender a Cataluña".

"Soy muy consciente de que el objetivo real de esta sesión no es otro que volver a utilizar Cataluña para las batallas partidistas a nivel de Estado español, una vez más volver al anticatalanismo para desgastar al adversario. Gobierne quien gobierne, siempre se utiliza Cataluña para alcanzar algunos votos", ha denunciado.

Por ello, ha reprochado al PP que haya utilizado esta sesión para mostrar su rechazo a la amnistía y no para hablar sobre el déficit de Cataluña, la situación del servicio ferroviario de Rodalies o la defensa de la lengua catalana.

En este contexto, ha recordado que es nieto de emigrantes andaluces, que "se sentían orgullosos de Cataluña y de lo que representa". "También quiero reconocer que, más allá de lo que representa y hace la derecha nacionalista española, hay muchos ciudadanos en el Estado español que conocen, aman y aprecian Cataluña", ha defendido.

Se marcha tras el discurso

Tras intervenir en la Comisión de Comunidades Autónomas, Aragonès ha salido del hemiciclo y finalmente ha saludado al presidente de la Cámara Alta. Antes del inicio de la comisión también había saludado a algunos de sus homólogos, como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, o el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

Por otra parte, el presidente de Cataluña se ha reunido a las 10.00 horas con los senadores de su partido, ERC, con los de Junts y el PSC, todo ello poco antes de su intervención en la comisión. Después se ha visto con los portavoces de EH Bildu en el Congreso y en el Senado, Mertxe Aizpuria y Gorka Elejabarrieta, respectivamente.

Recibimiento de Rollán a los presidentes

En la Sala Mañanós, el presidente de la Cámara Alta ha recibido por orden de llegada a todos los líderes regionales que han acudido al Senado para intervenir en la Comisión General de Comunidades Autónomas.

Así, se ha visto en primer lugar con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y después con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el vicepresidente de Canarias (en sustitución del presidente Fernando Clavijo), Manuel Domínguez; el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; la presidenta e Extremadura, María Guardiola; el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha llegado pasadas las 12.00 horas a la Cámara Alta y también ha sido recibido por Rollán. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegará entorno a las 12.30 horas al Senado, y también saludará a la cuarta autoridad del Estado, según ha podido saber Europa Press.

El PP, contra las ausencias del PSOE y el Gobierno

Los presidentes autonómicos del PP que han llegado este jueves al Senado para participar en la Comisión General de Comunidades Autónomas han criticado que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès se haya ido una vez acabada su intervención y no se haya quedado a escuchar su réplica, toda vez que está pidiendo "diálogo" desde Cataluña.

Además, critican la ausencia de miembros del Gobierno y de los presidentes autonómicos del PSOE y consideran que se debe a que no son capaces de dar explicaciones sobre una posible ley de amnistía a los implicados en el procès, condición que pone el independentismo para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. "Entiendo que es muy difícil justificar lo injustificable", señala el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado que Aragonès decidiera acudir al Senado para defender la amnistía y el referéndum de autodeterminación y de este modo participe en los "órganos multilaterales del Estado". Sin embargo ha calificado como un gesto de falta de "cortesía parlamentaria" y de "educación" que no se quede a escuchar al resto.

En términos similares se ha expresado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ve positiva la presencia de Aragonès porque significa que "reconoce que hay instituciones que son comunes" como la Cámara Alta.

No obstante ha subrayado que es difícil de entender que después de su intervención "no haya diálogo", cuando desde Cataluña se reclama precisamente que haya diálogo. Por tanto critican que acuda a realizar un "monólogo" y no a escuchar al resto. "Es bueno que venga al Senado pero hubiera sido mucho meor que hubiera escuchado a todos, que somos presidentes de CCAA como él", ha resumido.

Además Azcón ha señalado que este jueves se debatirá sobre la igualdad de todos los presidentes autonómicos para opinar sobre el futuro del país. También para denunciar que el Gobierno puede tomar determinados acuerdos que van "contra la línea de flotación" de la Constitución, la igualdad y la unidad de España.

Asimismo ha señalado que los aragoneses quieren opinar "en pie de igualdad, ni más ni menos que nadie" y ha advertido de que seguirán dando la batalla con todos los instrumentos legales y alzando la voz a quienes quieran decir que son una comunidad autónoma "de segunda".

Respecto a la ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE y los representantes del Gobierno ha señalado que es "incomprensible" y que su silencio es "estruendoso". Además ha señalado que Pedro Sánchez no tiene cambios de opinión, "son mentiras" y por tanto entiende que los socialistas estén "mejor callados que hablando".

Más breve ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha indicado que en esta comisión se va a defender la Constitución. Ante la ausencia de líderes socialistas ha señalado: "A lo mejor no tienen nada que decir".

A su vez, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que hoy vienen ha hablar en contra de la amnistía y de los agravios , que pueden ser irreversibles. Además ha calificado la decisión de Aragonés de irse de inmediato como "una descortesía más".

Por último, López Miras ha subrayado que es "incomprensible" que los socialistas no acudan pero cree que la explicación es que no pueden explicar la amnistía y las "prebendas" a los independentistas, que les dan prioridad "ante el resto de españoles". "Entiendo que es una situación muy complicada tener que dar explicaciones de todo esto", ha zanjado.