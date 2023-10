Edmundo Bal contacta con 13 movimientos para presentarse juntos a las europeas

"No somos un partido político, somos una asociación", insisten en la Plataforma Nexo, integrada principalmente por excargos de Ciudadanos. Sin embargo, admiten que el proyecto nació ante «la orfandad de no tener partido al que votar», tras la decisión del Comité Nacional de no presentarse elecciones generales del 23-J.

Como forma de canalizar el descontento con la estrategia de la dirección, varios miembros del partido se reunieron en un restaurante y comenzaron a perfilar la recién fundada plataforma. En Nexo recuperan los principios originarios de Ciudadanos, basados en el liberalismo progresista y reformista, y estudian presentarse a las elecciones europeas. Fuentes de la plataforma consideran que sería demasiado precipitado concurrir a una hipotética repetición electoral. No así a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, para las que cuentan con mayor plazo en el que desarrollar su despliegue territorial y con la ventaja que les proporcionaría una circunscripción única, que hace más asequible obtener representación.

Aún no se trata de una decisión en firme, pues no están seguros de llegar a tiempo para conseguir los avales necesarios. Además, su evolución a partido político estaría basada en el voto de sus socios. Desde su presentación, cuentan con 375 personas inscritas, y confían en que esta cifra vaya en aumento. En cualquier caso, Edmundo Bal, uno de sus fundadores, ha iniciado una ronda de contacto con varios movimientos para valorar una candidatura conjunta. Es el caso de Asociación Democrática Ciudadana (evolución del partido presidido por Macarena Olona, Caminando Juntos), la plataforma liderada por Antonio Espinosa de los Monteros Ahora tú, Sociedad Iberista, El Jacobino (con quienes difieren en su visión sobre el centralismo), o la formación municipalista Contigo, entre otros. Informan a ECD que su estrategia pasa por atraer otros grupos y plataformas con buenas ideas pero sin rostros mediáticos.

No es un Ciudadanos 2.0

Desde El Chat de Rosales, el grupo de WhasApp que alude al paseo de Madrid en el que se ubica el restaurante donde se gestó la asociación, sus 38 promotores han estado trabajando durante julio y agosto para darla a conocer en septiembre. La presentación fue el sábado 23, justo un día antes de la multitudinaria manifestación del Partido Popular contra la amnistía. En la asociación reconocen que, tras la convocatoria de la protesta, decidieron mantener la fecha porque no siguen el criterio de oportunidad, ni consideran que compitan con el PP.

Por ello no han establecido comunicación con este partido, ni con ningún otro con representación parlamentaria. Desde Nexo consideran que se debe a que «España no les importa; al PSOE y a Sumar menos que a nadie, pero al PP tampoco». Como tampoco quieren saber nada de Ciudadanos, «un partido agonizante sin intención de cambiar la sociedad», al que rechazan acercarse en el futuro, pues Nexo «no es un Ciudadanos 2.0».