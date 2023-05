Los españoles ya no identifican la monarquía con Juan Carlos I

El Rey emérito Juan Carlos I a su salida de Madrid con dirección Abu Dabi tras su visita a España, a 23 de mayo de 2022, en Madrid.

La segunda estancia de Juan Carlos I en Sanxenxo no parece haber tenido consecuencias en las tendencias electorales, según reflejan las encuestas.

A un mes de las elecciones autonómicas y municipales, la precampaña ha absorbido el segundo regreso a España del rey emérito. Así lo perciben desde las principales empresas demoscópicas del país, que descartan, no solo que vaya a tener impacto electoral alguno, sino también que sus apariciones públicas próximas dañen la imagen de la corona.

Repercusión mediática

El rey emérito abandonó España el 3 de agosto de 2020 tras conocerse las investigaciones abiertas por la Fiscalía por un presunto delito de fraude fiscal.

Una vez archivadas todas las diligencias, volvió por vez primera hace un año, con ocasión de las regatas organizadas en el Club Náutico de la localidad gallega de Sanxenxo. También aprovechó la visita para reunirse en La Zarzuela con su hijo, el actual monarca, Felipe VI.

El desarrollo de la vuelta del emérito, después de dos años residiendo en Abu Dabi, causó mucho revuelo en los medios de comunicación, algo que no gustó en Zarzuela.

El pasado 19 de abril, con una expectación parecida en los medios de comunicación, Juan Carlos I protagonizó su segunda visita a España. De nuevo, a Sanxenxo, con una breve parada en Vitoria antes de marchar a Abu Dabi y con casi una semana de foco mediático sobre los pasos del emérito, durante la cual, sin embargo, don Juan Carlos se mantuvo alejado de los medios y sin hacer ninguna declaración.

La monarquía, desligada de la imagen de Juan Carlos I

Pese al deterioro de la imagen de Juan Carlos I, como consecuencia de los negocios y cuentas en el extranjero, importantes empresas demoscópicas consideran que tal situación no afecta ya a la monarquía como institución, no le daña.

Sitúan el momento clave en la abdicación al trono, que se produjo en junio de 2014. "Después entonces, los ciudadanos han diferenciado mucho la monarquía como tal de la figura concreta de Juan Carlos I". Por eso, concluyen que lo que hoy afecta al exjefe del Estado ya no daña la imagen y opinión que los españoles tienen de la corona.

Rey emérito Juan Carlos I llega al club náutico de Sanxenxo.

Las fuentes demoscópicas consultadas explican que la población visualiza a Felipe VI como el rey y como representación de la monarquía, "y no a Juan Carlos I".

Aunque hace tiempo que no se realizan sondeos sobre la imagen de la monarquía y el estado de opinión sobre la misma, la sensación de algunos expertos es firme: "Hace tiempo que los españoles distinguen y los sitúan en diferentes ámbitos".

Sin consecuencias electorales

Aunque no hay trackings recientes que pongan en datos estas apreciaciones, importantes empresas demoscópicas han constatado que las visitas de Juan Carlos I a España, la de hace un año y la última, no están teniendo repercusión electoral.

"Los drivers de voto (como se conoce a las temáticas que influyen en el electorado) son otros", afirman las fuentes consultadas.

Desde las consultoras ponen el acento en cuestiones que consideran más relevantes a la hora de decantar qué papeleta elegirá la población. "La percepción es que no el asunto monarquía no es una cuestión que esté movilizando a la gente", sentencian.

Uno de los asuntos decisivos, como adelantó Confidencial Digital, son los problemas de la España rural, como la sequía, que ha saltado al primer plano político tras la polémica por la intención del gobierno andaluz de legalizar más de mil hectáreas de regadíos ilegales en el parque natural de Doñana.

Sin impacto pero sin perdón

La segunda visita del rey emérito se ha producido en pleno contexto electoral: a poco más de un mes para las autonómicas y municipales, a las que seguirán las elecciones generales, previsiblemente en el mes de diciembre.

En un ambiente donde todo evento es utilizado en campaña, esta ver, sin embargo, la segunda venida a España del rey emérito no ha tenido mayor eco, según han constatado las firmas demoscópicas. "La gente lo ha digerido", afirman desde una de las empresas más importantes de España.

No obstante, en que esa falta de impacto en el electorado no responde a que los ciudadanos hayan "perdonado" su comportamiento, sino que tiene que ver con que don Juan Carlos "ya no representa la institución". Y, por tanto, su repercusión se reduce a lo personal, explican desde la consultora.