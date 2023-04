Casi un centenar de cargos de Ciudadanos en Cataluña se han pasado a Valents

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, en rueda de prensa desde la sede nacional.

La sangría de Ciudadanos no cesa. Desde que alcanzara su apogeo a mediador de 2019, al borde de superar al Partido Popular a nivel nacional y con la opción de entrar en el Gobierno de la mano de Pedro Sánchez, la formación liderada por Patricia Guasp no ha dejado de caer, incluso en la región que la vio crecer: Cataluña. El partido de Eva Parera, apenas con un año de vida, y que aspira a convertirse en la formación regionalista hegemónica de la derecha en la autonomía, se ha llevado a 87 miembros de Ciudadanos entre concejales, cargos y afiliados.

Casi una veintena de concejales

Fuentes consultadas de Valents señalan que, al menos, 18 concejales que estaban en Ciudadanos se han pasado a sus filas en el último año. Desde el partido antaño liderado por Albert Rivera admiten doce, aunque el partido de Parera ve un recuento interesado: "No cuentan a todos los que primero han dejado Ciudadanos y después de un tiempo se han unido a nosotros", apuntan desde la nueva formación regionalista.

De los 246 concejales que tuvo repartidos el partido naranja por toda Cataluña, fuentes de la que fue primera fuerza política en la región aseguran que han mantenido la mayoría: "En torno a los 210", afirman: "La mayoría en Barcelona", apostillan. Sin embargo, es complicado tener una fotografía exacta, puesto que los ediles que abandonan el partido son remplazados por un compañero de lista. Un ejemplo es Jean Castel, exdiputado de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña. O los concejales de Lleida, que no los cuentan por "los dan por expulsados", apuntan.

Valents se ha quedado con exrepresentantes de Ciudadanos, al menos, en otras cuatro localidades: Carnellà, Ripollet, Esplugues y Barcelona, la joya de la corona de las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo. En la ciudad condal, el partido de Guasp contaba con cuatro ediles. Una de ellos, Marilén Barrero, se sumó a las filas de Parera, los otros tres fueron expulsados.

Más de 70 cargos y afiliados

La caída de afiliados en Ciudadanos es aún más complicada de medir por los datos que aporta la propia formación. Sin embargo, aunque algunos la abandonan y otros mudan a otras opciones parlamentarias, Valents, con apenas un año de vida, se ha nutrido fuertemente del derrumbe del partido liberal. Más de 70 personas que ocuparon cargos en la estructura del partido o han sido afiliados, se han incorporado al partido de Parera. Incluyen, por ejemplo, consejeros de distrito.

La líder de Valents, Eva Parera.

Más allá de los concejales, fichajes estratégicos, estos más de 70 miembros implican un movimiento en las bases. Según señalan en Valents, el origen de esta desafección por Ciudadanos parte de haber querido utilizar Cataluña para alcanzar La Moncloa: "Como el resto de fuerzas de derechas, no han tenido un proyecto político para los catalanes", afirman. E identifican un punto clave como inicio de la desilusión del militante de base: "Mucha gente les votó para que gobernaran. Ganaron las elecciones en Cataluña y ni se presentaron a la investidura", critican.

Desde la formación regionalista apuntan a la abstención como principal problema de las "fuerzas constitucionalistas". "Los partidos han defraudado mucho al electorado que no vota independentismo, y ahora pasa y se queda en casa". Por ello, la intención del partido es situarse como una fuerza de derecha y regionalista. Sin aspiraciones a nivel nacional. Aunque se presenten a las elecciones generales, que previsiblemente tendrán lugar antes de que acaba este año, lo harán solo desde Cataluña, al igual que otros partidos autonomistas como Esquerra Republicana.

Treinta cargos rechazados

Al margen de los miembros de Ciudadanos que se han unido a las listas y a la estructura orgánica de Valents, también hay quienes han querido sumarse, pero no han podido. La dirección del partido ha rechazado a otros 30 cargos que pretendían unirse a la formación autonomista. Las fuentes del partido consultadas por Confidencial Digital argumentan la decisión en el tipo de perfil que buscan: "No queremos a personas que no hayan trabajado el terreno. Hay personas que están ahí porque las puso el partido, pero no son del municipio", señalan.

El partido señala estas acciones como una consecuencia de los militantes atraídos por Valents. "Desde Madrid o desde una dirección alejada de los ayuntamientos se eligen nombres que no han pisado el municipio, y el que lleva años trabajándolo, se mosquea. Nosotros les hemos dado una oportunidad a esas personas", exponen.