La lona de 'Desokupa' contra Pedro Sánchez provoca división entre los expertos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión plenaria del Gobierno de España y del Colegio de Comisarios, en la Galería de Colecciones Reales, a 3 de julio de 2023, en Madrid.

La pancarta gigante del grupo 'Desokupa' ha copado gran parte del debate político desde que apareciera este lunes colgada en una fachada de edificios de Atocha. "Tú a Marruecos ¡Desokupa a La Moncloa!", señala el lema inscrito en el cartel. El Partido Socialista lo ha denunciado ante la Junta Electoral. Sin embargo, hay discrepancias entre los expertos en Derecho Constitucional sobre si la lona incumple la ley electoral vigente. Aunque mayoritariamente se inclinan por el "no", la ambigüedad de la norma podría provocar que el organismo ordenase su retirada.

La ley prohíbe la propaganda antes de la campaña

La ley electoral es clara: desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó las elecciones generales para el domingo 23 de julio, toda propaganda queda prohibida hasta que comiencen los quince días de campaña electoral. Es decir, hasta este viernes. Así lo señala el artículo 35 de la LOREG: "Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones".

Por ello, la Junta Electoral de Madrid ordenó, la semana pasada, que se retirara una lona del partido Vox. La pancarta, situada en la plaza de Goya de Madrid, una de las más transitadas de la capital, mostraba una mano (con la pulsera de España atada a la muñeca) que tiraba a la basura diversos símbolos: la bandera LGTBI, el emblema comunista o la Agenda 2030.

El organismo sí consideró que vulneraba la legislación vigente por creer que se trataba de un cartel propagandístico. Pero, ¿puede ser propaganda una lona de una organización que no se presenta a las elecciones y no pide el voto para ninguna formación política de las que sí concurrirán el 23-J? Este es el caso de la pancarta de 'Desokupa', un grupo que ha alcanzado cierta fama en redes sociales por, según afirman, sacar a personas que habitan de forma ilegal en residencias de terceros.

No pide el voto

La clave está en que la lona no pide el voto, en opinión de Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, y Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional. "Si pidiera expresamente el voto, sí infringiría la ley. Por eso retiraron la pancarta de Vox", afirma Urías. Es decir, mientras no se posicione a favor de nadie, la norma permitiría cualquier expresión política al no considerarla propaganda electoral.

"A priori no parece que esté incurriendo en ninguna falta. Solo muestran su opinión. Tampoco parece que pueda calificarse como delito de odio porque le digan al presidente que se vaya a Marruecos", señala De Carreras.

No pertenece a ningún partido

Otro factor fundamental para quienes sostienen que la lona es plenamente legal es que no se trata de una fuerza política que concurra a los comicios del 23-J. Si no pidiese expresamente el voto, podría vulnerar la LOREG si tuviese un distintivo. Urías señala que, aunque fuese una pancarta del PP, podría ser acorde a la norma electoral "mientras no diga, vota a tal candidato".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No se presentan, esto no es propaganda electoral. No es de ningún partido. Es la opinión de un particular. Y los particulares pueden decir o expresar lo que quieran", señala De Carreras. El exletrado del Constitucional incide en que "todos los partidos están haciendo propaganda. Tienen también sus lemas y los han anunciado", ejemplifica. "Pero nunca pueden solicitar directamente a los ciudadanos que les apoyen en las elecciones", puntualiza Urías.

Ataca a un candidato

Por otro lado, Antonio Torres del Moral, catedrático emérito de Derecho Constitucional, sí ve una vulneración de la norma porque se dirige a un aspirante a la presidencia del Gobierno: "Aunque no esté pidiendo el voto expresamente, está atacando a un candidato que sí se presenta en las elecciones", argumenta el experto. "Es propaganda electoral porque trata de desincentivar que los ciudadanos voten" a un partido en concreto. "Si solo se sancionara cuando se pide el voto, la ley sería muy fácil de esquivar y no tendría sentido", concluye Torres.

Sin embargo, más allá de la consideración de cada experto, no tratan de vaticinar qué sucederá sino que interpretan, a su juicio, qué debería suceder según la ley electoral. "Luego puede pasar cualquier cosa", coinciden todos los expertos consultados en relación con la decisión que termine adoptando la Junta Electoral.