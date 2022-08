Podemos insiste en cargar contra el rey por la espada de Bolívar: “Decidió personalmente insultar al pueblo colombiano”

La polémica por el gesto del rey de España ante la espada de Simón Bolívar que se exhibió en la ceremonia de investidura de Gustavo Petro no termina de cerrarse.

Un vídeo grabado por uno de los asistentes mostró que Felipe VI permaneció sentado, a diferencia de otros mandatarios internacionales, cuando una guardia de honor trasladó en una urna la que se considera que es la espada de Simón Bolívar, la principal figura de la independencia de las colonias españolas en América.

Lo que se entendió como un gesto consciente de Felipe VI para no rendir homenaje a la espada de Bolívar ha provocado reacciones de todo tipo. Podemos le critica por “faltar al respeto” a los colombianos y a toda América Latina, por no levantarse ante un símbolo como ese. Por contra, muchas voces celebraron que el rey no se dejara llevar por los demás y se mostrara firme contra ese gesto hostil contra España.

El caso dio un giro este martes, cuando La Vanguardia y otros medios publicaron otras imágenes en las que se veía a Felipe VI de pie, cuando la espada fue retirada.

El debate no se ha zanjado con estas imágenes. Desde Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha querido extenderse en su cuenta de Twitter para insistir en que el rey sí tuvo un gesto de falta de respeto hacia ese símbolo de Colombia.

Según Echenique, si se revisa el vídeo entero de la toma de posesión de Gustavo Petro, y no fragmentos aislados, “es aún peor”.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos destaca que “pasa una hora entera entre el desplante y el momento en el que se pone de pie” don Felipe, “y no se pone de pie como señal de respeto sino porque acaba el acto y, entre otras cosas, se llevan la espada”.

Insiste en su interpretación de que “en el primer momento, Felipe VI decide voluntariamente faltar el respeto a un símbolo de la independencia y la soberanía democrática de muchos pueblos de Latinoamérica. En el primer momento, es el único jefe de Estado que se queda sentado. Lo deja muy claro”.

Cuando una hora después se levanta “no es que decida mostrar su respeto a la espada de Bolívar poniéndose de pie. No. Es que acaba la ceremonia y, por eso, todo el mundo se pone de pie. En ese momento, casualmente, se llevan la espada, pero no tiene nada que ver”.

Curiosamente, horas antes Echenique había escrito en Twitter un análisis distinto: “Felipe VI decide ser el único jefe de estado en quedarse sentado para faltarle el respeto a un símbolo de la soberanía democrática de Latinoamérica y —al buen rato— tiene que rectificar y levantarse porque el ridículo era demasiado obvio e intenso”.

Ya después de ver todas las imágenes, Echenique no cree que el rey rectificara porque estuviera haciendo el ridículo: es que no rectificó, sino que se levantó al finalizar el acto.

La conclusión final del dirigente de Podemos es que “Felipe VI decidió personalmente insultar al pueblo colombiano, cuando eso requeriría el refrendo del ministro competente según el artículo 64 de la Constitución española. ¿Lo tuvo o no lo tuvo?”, una forma de señalar a José Manuel Albares.

Además, Pablo Echenique carga contra los medios que han publicado noticias de que el rey en realidad sí se levantó. Según el portavoz morado, esas “noticias” (y las pone entre comillas, para poner en duda que lo sean) fueron “probablemente dictadas desde Zarzuela”.