El PSOE confirma los cambios en la Ejecutiva: entran cuatro nuevos ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Partido Socialista ha confirmado la renovación de su cúpula adelantada por Confidencial Digital. El secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido terminar la conferencia política en A Coruña programada hace semanas por Ferraz en un comité ejecutivo federal el domingo para llevar a término la renovación de la cúpula socialista. Una remodelación —no menor— planeada desde hace tiempo y que evita la necesidad de aprobar dichos nombramientos en un congreso. Este martes el PSOE ha hecho público que cuatro ministros entran a formar parte de la nueva dirección socialista: Óscar Puente, responsable de Transportes, Jordi Hereu, titular de Industria y Comercio, Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Ana Redondo, que dirige la cartera de Igualdad. "Los cambios también persiguen la unificación de las responsabilidades orgánicas con las responsabilidades desempeñadas en el actual Gobierno", explican desde Ferraz.

Reforzar al partido

La intención del partido pasa reforzar al partido ante una legislatura que prevén más que bronca. La renovación de la dirección no podía esperar a un congreso ordinario que, según los estatutos, solo puede convocarse a partir del tercer año desde el último que se haya celebrado. La última remodelación se ejecutó en el 40 congreso socialista, hace dos años y medio, en octubre de 2021, de modo que no podría citarse de nuevo hasta dentro de diez meses y la renovación no puede demorarse tanto.

Preparar las convocatorias electorales

El primer semestre del año está plagado de citas electorales: primero los comicios gallegos el próximo 18 de febrero, después se abrirán las urnas en el País Vasco —aún sin fecha determinada— y, por último, las elecciones al Parlamento Europeo. Tres eventos fundamentales para el curso político que se acaba de iniciar. Se medirá la situación del PSOE en Galicia, feudo popular donde el PP aspira a reeditar la mayoría absoluta que Alberto Núñez Feijóo consiguió en cuatro ocasiones. Además, el BNG se mantiene como principal fuerza de la izquierda en la región.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado.

En Euskadi los socialistas hacen frente a un posible cambio de hegemonía —del PNV a Bildu— dentro del nacionalismo vasco y se verá el efecto de los pactos socialistas con ambas formaciones. Finalmente, las europeas tendrán carácter plebiscitario —se trata de comicios con circunscripción única: u ciudadano, un voto— sobre el Gobierno tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

Defensa del Gobierno

En el PSOE se mantiene una sensación de cierta indefensión que se ha arrastrado en los últimos años. La actual dirección socialista no ha tenido especial notoriedad y tampoco ha ejercido de defensor de la labor del Ejecutivo: dos objetivos que Ferraz quiere revertir con el impulso de esta renovación en el seno de su dirección. "Necesitamos un discurso contundente, no se puede responder con rosas si te atacan con cañones", afirmaba a ECD un alto mando del PSOE.

Rearme ideológico

La conferencia política, que abarcará todo el fin de semana y culminará con el comité ejecutivo federal que deberá ratificar los cambios propuestos por Ferraz, tiene también como fin marcar las líneas políticas de la formación que gobierna el país: "El Partido Socialista acometerá una actualización de sus líneas programáticas de cara a los próximos cuatro años. Combatir el populismo y el insulto de quien no tiene proyecto para España, la generación de empleo y el blindaje de los derechos ya adquiridos y del estado del bienestar serán los pilares de actuación de los socialistas, todo ello en un marco europeísta de refuerzo de la socialdemocracia". Falta por saber los miembros que abandonarán la dirección del partido.