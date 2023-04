La réplica del director de El Mundo a la cúpula del PSOE por los “ataques personales”: “No perdonamos los pactos con Bildu”

Joaquín Manso, director de El Mundo.

Los partidos políticos prestan mucha atención al trato informativo que reciben por parte de los medios de comunicación. Desde televisiones hasta los diarios, pasando por las emisoras de radio. Como adelantó Confidencial Digital, en la dirección del Partido Socialista se muestran molestos por la dureza de algunas líneas editoriales. Uno de los medio señalados fue el periódico El Mundo, dirigido por Joaquín Manso. En la cúpula socialista reprochaban los ataques personales dirigidos al presidente del Gobierno porque, según explicaban en Ferraz, iban dirigidas al ámbito personal de Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección del PSOE relatan a ECD que hubo una llamada entre los altos mandos socialistas y Manso en la que hablaron de los ataques emitidos por el periódico contra el Gobierno central. Desde Ferraz se quejaron del trato recibido, a lo que el director de El Mundo replicó: "No perdonamos los pactos con Bildu".

Los pactos con independentistas

El presidente del Gobierno, antes de llegar a La Moncloa, afirmó en reiteradas ocasiones que rechazaba cualquier acuerdo con Bildu, la formación de la izquierda abertzale, el sector más próximo a la banda mientras esta estuvo en activo. "Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar", afirmó el líder del Ejecutivo en una entrevista previa elecciones autonómicas y municipales de 2015. "Bildu no tiene un proyecto de país, un proyecto de España (...) Nosotros sí", apostilló el entonces aspirante a La Moncloa.

Más adelante, en febrero de 2016 y después de reunirse con Ciudadanos para alcanzar un acuerdo de investidura, Sánchez volvió a incidir en su negativa a dialogar con el partido independentista: “No me voy a reunir con Bildu”, afirmó en una comparecencia en el Congreso. La falta de consenso en la Cámara Baja desembocó en una repetición electoral. En septiembre de ese mismo año, de nuevo con la ronda de negociaciones para sumar apoyos que conformasen un Ejecutivo, Sánchez reiteró en una rueda de prensa posterior a la comisión permanente de la ejecutiva del PSOE: “El único partido con el que no vamos a dialogar es con Bildu”.

La diputada de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua.

La dureza editorial de El Mundo

Sin embargo, para la aprobación de los presupuestos de 2021, los socialistas iniciaron negociaciones con la formación vasca, que finalmente dio su apoyo en la votación de los mismos y fue clave para la que el Congreso diera luz verde a las primeras cuentas elaboradas por el actual Gobierno de coalición. Fue ahí donde, según la explicación del director de El Mundo al PSOE, su opinión acerca del presidente cambió. Sin embargo, en Ferraz no reprochan la crítica por dichos pactos. Como publicó ECD, los socialistas no tienen queja de otros medios que también son críticos, como Carlos Alsina en Onda Cero. "Nos da donde nos tiene que dar", afirmaban fuentes de la cúpula socialista.

El descontento parte de las arremetidas "personales" contra el propio Sánchez. "Dan una imagen de él que parezca que vivimos en poco menos que una dictadura bolivariana", lamentaban. En concreto, mencionaban dos cuestiones: el uso del Falcon y los ataques a la mujer del presidente. "Están fuera de lugar", señalan.

"No perdonamos los pactos con Bildu"

En una conversación telefónica, la dirección del PSOE y la del El Mundo se lanzaron reproches mutuamente. Los socialistas les afearon la dureza del periódico con el Gobierno y con el líder del Ejecutivo. A lo que desde el diario respondieron: "Ya... Es que no perdono los acuerdos con Bildu". El director del medio justificó así la dureza de su línea editorial. Los pactos con la formación abertzale supusieron un antes y un después para la dirección de El Mundo. Y, aunque su explicación no responde a los ataques "personales" a los que aluden desde Ferraz, son la razón, según relatan las fuentes consultadas, de la dureza del medio con los dirigentes socialistas.