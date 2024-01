Sumar busca un pacto con Podemos para las elecciones catalanas y andaluzas

La exportavoz de Sumar en el Congreso y candidata a la Xunt de Galicia, Marta Lois, en rueda de prensa anterior a la reunión de la Junta de Portavoces, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid.

Sumar mantiene la esperanza de integrar a Podemos. La formación liderada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, buscará incluir al partido dirigido por Ione Belarra en las listas para las elecciones andaluzas y catalanas. En la plataforma consideran que el futuro pasa "sí o sí" por construir un espacio de unidad donde quepan todas las organizaciones a la izquierda del Partido Socialista. Un "frente amplio" que englobe a todos los partidos que antaño se presentaron separados a las elecciones y no maximizaron cada voto.

Montero, barrera para el acuerdo en las europeas

Este semestre ambas fuerzas se enfrentarán a tres comicios distintos y solo hay esperanza de acuerdo en un territorio: País Vasco. Podemos anunció el pasado 16 de diciembre que la exministra de Igualdad, Irene Montero, encabezaría la lista a las elecciones europeas fechadas para el próximo 9 de julio. Una decisión que dinamitó toda posibilidad de acudir de forma conjunta. Montero representa la principal fractura entre Díaz y Belarra después de que vetaran a la extitular de Igualdad en las listas para las elecciones generales del pasado 23 de julio durante las negociaciones para que Podemos se integrara en Sumar.

Los morados terminaron cediendo, pero la brecha era abismal y tras la formación de Gobierno con la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Ejecutivo, la dirección de Podemos tomó la decisión —sin consultar a la militancia— de abandonar el grupo de Sumar para pasarse al Grupo Mixto. Una ruptura definitiva entre ambas formaciones que ha dejado huella y ha influido en que no hayan alcanzado acuerdos en Galicia o en las Europeas.

Un espacio a la izquierda del PSOE

Sin embargo, en Sumar piensan a largo plazo y no entienden un espacio amplio de izquierdas con Podemos al margen. Aunque los encontronazos hayan sido sonados y la relación entre ambos partidos a nivel nacional esté rota, la plataforma dirigida por la vicepresidenta segunda quiere que el partido de Belarra vuelva a integrarse en sus listas junto con las otras catorce organizaciones que se agrupan bajo la marca Sumar.

En negociaciones en Euskadi

Podemos, por ahora, no ha rechazado llegar a acuerdos en distintos territorios y las organizaciones autonómicas siguen buscando una alianza para los comicios vascos. El pacto parecía encarrilado, pero Sumar anunció, por sorpresa y de forma unilateral, a su candidata, la activista Alba García. Un gesto que no gustó en Podemos, pero que no ha dinamitado las conversaciones, que aún se mantienen para intentar cerrar una nueva alianza. De materializarse, sería la primera entre ambos partidos a nivel autonómico y sentaría un precedente sobre el que Sumar asegura querer construir. "Los compañeros de Podemos tienen cabida en Sumar y no contemplamos otra opción", aseveran fuentes de la formación a ECD.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, detrás de Yolanda Díaz.

El acuerdo en Galicia, desbaratado

En Galicia, contra todo pronóstico y después de que tanto Podemos como Sumar hubiesen anunciado a sus respectivos candidatos, ambos partidos sellaron un principio de acuerdo para concurrir juntos al 18-F. Díaz había hecho público que Marta Lois, hasta entonces portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, encabezaría la lista; al igual que la formación liderada por Belarra situó a Isabel Faraldo como candidata a la Xunta. Sin embargo, pocas horas después saltaba la noticia después de que Sumar cedía el número uno de la lista a Faraldo.

Pero Podemos sometió el pacto a las bases, que rechazaron ampliamente concurrir junto a Sumar a los comicios gallegos.

Unirse de nuevo en Andalucía, donde todo empezó a romperse

La intención de la plataforma de Díaz de querer incluir a Podemos en los comicios catalanes y andaluces cobra especial relevancia tras lo sucedido en las últimas elecciones a la Junta. El acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida —que ya apoyaba la iniciativa de Díaz de liderar el espacio a la izquierda del PSOE, pero aún sin nombre de la marca— se cerró en el último suspiro. Justo antes de que finalizara el plazo y supuso un duro mazazo para la formación cercana a la vicepresidenta. Cedieron gran parte de los puestos de salida —aquellos que consiguieron escaños en las elecciones anteriores— aunque mantuvieron a la cabeza de lista, Inmaculada Nieto. Sin embargo, en Podemos tampoco gustó nada que IU se quedara con la candidata a la Junta de Andalucía. Un malestar que se plasmó durante toda la campaña.

Izquierda Unida solo obtuvo con un diputado —Nieto— y el Partido Popular dirigido por Juan Manuel Moreno alcanzó la mayoría absoluta en la región por primera vez desde el inicio de la democracia en España. A pesar de aquel encontronazo, desde Sumar Andalucía afirman que la intención de integrar a Podemos es firme y se tratará de llegar a un acuerdo para acudir juntos a las urnas a medida se acerquen los comicios —para los que, como mínimo, faltan dos años—.