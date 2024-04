Ayuso reprocha a Feijóo el ‘indulto’ a Begoña Gómez: “Le tiene cogido con el narco”

El PP afronta un intenso debate interno sobre hasta dónde llevar la denuncia por las actividades profesionales de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Feijóo se inclina por no incluirla en el primer listado de comparecientes en la comisión de investigación por el ‘caso Koldo’. Una decisión que ha sublevado a Isabel Díaz Ayuso.

El debate no está sentenciado definitivamente y el PP podría llamar a la esposa del jefe del Ejecutivo -que no está siendo investigada ni se ha demostrado ninguna irregularidad en su actividad- en una etapa posterior, una vez avancen los trabajos de la comisión, pero por el momento los populares contienen el disparo.

Hace dos semanas, Feijóo, amenazó a Pedro Sánchez en el Congreso con “una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno inmediato”, en alusión a su mujer, Begoña Gómez, a quien los populares relacionan con un supuesto “trato de favor” del Gobierno progresista a la aerolínea Air Europa, que fue rescatada en noviembre de 2020.

Pese a que la Oficina de Conflicto de Intereses archivó la denuncia del PP contra el presidente por ese asunto, el líder de los populares ha insistido en el empeño de tratar de acorralar a Sánchez por la actividad profesional de su esposa.

Feijóo ‘indulta’ a Begoña Gómez

En las últimas horas, ha sido el propio Núñez Feijóo quien ha enfriado la posibilidad de que su partido haga declarar en el Senado a Gómez, pese a que el PP -y él mismo- llevan amagando con ello desde hace semanas.

Ha reconocido sus reservas y ha admitido que no se siente cómodo con esa iniciativa. “A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente. No me gusta. No es mi forma de hacer política. No es mi estilo”, afirmó el pasado miércoles en una entrevista en Antena 3, en la que remarcó que “no tiene ningún interés” en citar a Begoña Gómez en el Senado.

Los populares sí han confirmado su intención de llamar al Senado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quienes involucran en el caso Koldo en su etapa como presidentes autonómicos de Baleares y Canarias. Ninguno de ellos está siendo investigado por la justicia.

Fuerte división interna en el PP

Dirigentes de peso del partido discrepan sobre hacer comparecer a la esposa del jefe del Ejecutivo en el Senado, algo que no ha ocurrido nunca en democracia, con el argumento de que el PP “no debería cruzar un límite, el de ir contra los familiares de los políticos, que no tiene marcha atrás”.

Se tiene en cuenta que no hay en estos momentos ninguna investigación judicial sobre el posible vínculo de la mujer de Sánchez con el rescate a Air Europa, como le acusa el PP.

Han arremetido contra su familia

Sin embargo, otros miembros de la cúpula son firmes partidarios de hacerla desfilar por la comisión de investigación. Las mayores presiones a Génova llegan desde el PP de Madrid, y más concretamente del equipo de Isabel Díaz Ayuso. Le echan en cara a Feijóo el ‘indulto’ a Begoña Gómez.

En el entorno de la presidenta madrileña consideran que, dado que el PSOE reclama su dimisión por el presunto fraude fiscal de su pareja -que sí está siendo investigada por la justicia-, no deben excluir de esta situación a la mujer del presidente del Gobierno.

Defienden citarla a declarar en el Senado porque consideran que los socialistas “empezaron primero” a involucrar a los entornos familiares en la disputa política, en referencia a que Pedro Sánchez pidió la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su novio, que sí está siendo investigado por los tribunales.

“Le tiene cogido con el narco”

En el entorno de máxima confianza de la líder madrileña aseguran a ECD que Ayuso está muy molesta con Núñez Feijóo por las “reservas” con la mujer de Sánchez cuando “los socialistas han arremetido sin escrúpulos contra su padre, madre, hermano…”

Deslizan que esa prudencia reside en el miedo de Feijóo al presidente del Gobierno por haber sacado a relucir de nuevo su famosa fotografía con un narco. “Sánchez le tiene cogido con el narco”.

Hay que recordar que Pedro Sánchez hizo referencia a la instantánea en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, en un tenso debate entre ambos en el que el líder del PP amenazó al jefe del Ejecutivo con “una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno inmediato”, en referencia a su esposa.

“Sacar mierda de Ayuso”

En el entorno de la presidenta madrileña recuerdan que recibieron información procedente de altos cargos de la Agencia Tributaria de que Moncloa estaba trabajando con un grupo de expertos, que reportaba también a la sede del PSOE en Ferraz, al que se le transmitió la orden expresa de “sacar mierda de Ayuso”.

Una investigación a fondo al entorno de Díaz Ayuso, que también confirmaron altos cargos del PSOE de Madrid involucrados en la operación.

Venganza de Sánchez

En la dirección del PSOE admiten que fue el propio presidente del Gobierno el que ordenó poner en marcha esta “cacería contra Ayuso” como venganza a la implicación de su esposa, Begoña Gómez, en el ‘caso Koldo’. Lo hizo tras conocerse las reuniones de Gómez con varios empresarios que aparecen en el sumario de la trama, como Víctor de Aldama.

Explican que el enfado de Sánchez es mayúsculo, por esa vinculación directa de su esposa con la corrupción que han realizado algunos medios, especialmente El Confidencial.com y ‘The Objective’. Así se lo ha transmitido en privado el jefe del Ejecutivo a su grupo de fieles en La Moncloa.

El equipo de Ayuso, contra Gómez

Prueba asimismo de que el entorno de Ayuso no está dispuesto a dejar de acorralar a Begoña Gómez por su actividad profesional fue la polémica que protagonizó este jueves el número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

El PSOE ha pedido la dimisión “inmediata” de Serrano, después de que afirmara que la mujer del presidente del Gobierno suele reunirse con empresarios en habitaciones de hoteles.

Las palabras de Alfonso Serrano se produjeron después de que se publicasen unas fotos en las que aparece junto al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, que se produce después de que este último haya sido imputado por un presunto fraude fiscal y que posteriormente haya denunciado a la Fiscalía de Madrid por revelación de secretos.

El PSOE ha metido a los familiares

Los socialistas han contratacado también en los últimos días pidiendo explicaciones a Alberto Núñez Feijóo por un contrato de la Xunta de Galicia a la empresa del hermano de su pareja.

También se trató de acusar al líder del PP de favorecer a la empresa en la que trabajaba su esposa. Se atribuyeron ayudas por valor de 114.000 euros a Sargadelos durante el periodo que trabajó Eva Cárdenas. Una información que fue desmentida por la propia compañía.