¿Qué santos se celebran hoy, jueves 22 de febrero de 2024? Lista completa del santoral

El santoral del jueves 22 de febrero de 2024: Una rica variedad de celebraciones

El santoral del 22 de febrero de 2024 nos invita a celebrar una rica variedad de fiestas y conmemoraciones, desde la solemnidad de la Cátedra de San Pedro hasta la memoria de numerosos santos y beatos que han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia.

Cátedra de San Pedro

Esta fiesta litúrgica, que se celebra cada 22 de febrero, nos recuerda la misión de Pedro como pastor de la Iglesia universal. La "Cátedra" no se refiere a un trono físico, sino a la autoridad que Jesús confió a Pedro para guiar y fortalecer a la comunidad cristiana.

La liturgia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo III, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol san Pedro y a sus sucesores.

La "cátedra", literalmente, es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama "catedral", y es el símbolo de la autoridad del obispo y de la enseñanza evangélica que, como sucesor de los Apóstoles, está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana.

Podemos decir que la primera "sede" de la Iglesia fue el Cenáculo, donde Jesús reunió a sus discípulos para la Última Cena y donde recibieron, con la Virgen María, el don del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro se trasladó a Antioquía, ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, donde los discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez "cristianos" (Hechos 11:6). Allí Pedro fue el primer obispo, y esto explica por qué Antioquía tenía una fiesta propia de la Cátedra de Pedro que se celebraba el 22 de febrero.

Luego Pedro se dirigió a Roma, centro del Imperio, símbolo del "Orbis", la tierra, donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. Por eso, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la "cátedra" de su obispo representó la del Apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño.

Hasta 1960, hubo dos fiestas de la Cátedra de San Pedro, una el 18 de enero -referida a la sede de Roma- y otra el 22 de febrero -referida a la sede de Antioquía-. En 1960, Juan XXIII unificó ambas fiestas suprimiendo la del 18 de enero.

Cristo mismo confirió al apóstol Pedro la autoridad pastoral y magisterial, como recuerda el Evangelio elegido por la liturgia para esta fiesta.

Dos testimonios nos ayudan a entender su significado y valor. San Jerónimo escribe al Obispo de Roma: "He decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un Apóstol exaltó; vengo ahora a pedir un alimento para mi alma allí donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo; por eso, me pongo en comunión con Vuestra Beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro.

Sé que sobre esta piedra está edificada la Iglesia" (Cartas I, 15, 1-2). Y San Agustín: "La institución de la solemnidad de hoy tomó de nuestros predecesores el nombre de Cátedra, por el hecho de que se dice que el primer apóstol, Pedro, ocupó su Cátedra Episcopal. Por lo tanto, las Iglesias honran con razón el origen de esa Sede, que por el bien de las Iglesias el Apóstol aceptó".

Otros Santos

• Margarita de Cortona: Beata italiana, nacida en 1247, que tras una vida turbulenta experimentó una profunda conversión. Se convirtió en una penitente terciaria franciscana, dedicando su vida a la oración, la penitencia y la ayuda a los necesitados.

• Pascasio Baylón: Fraile franciscano español del siglo XVII, conocido por su profunda devoción a la Eucaristía. Se le atribuyen numerosos milagros relacionados con este sacramento.

• Pedro Damián: Cardenal y doctor de la Iglesia del siglo XI, famoso por sus escritos sobre la reforma de la Iglesia y la defensa de la fe.

• Gregorio de Utrecht: Obispo de Utrecht del siglo VIII, que luchó contra el arrianismo y defendió la fe católica.

• Teófilo de Cesarea: Patriarca de Alejandría del siglo IV, que se opuso al nestorianismo y defendió la unidad de la persona de Cristo.

• Lucio de Cirene: Obispo de Cirene del siglo I, compañero de San Pablo en sus viajes misioneros.

• Isidoro de Sevilla: Obispo de Sevilla del siglo VII, doctor de la Iglesia y uno de los más importantes escritores de la Edad Media.