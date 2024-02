Adiós al spam telefónico: Protege tu iPhone de llamadas no deseadas

En el mundo contemporáneo, donde la comunicación a través de dispositivos móviles es omnipresente, el aumento de las llamadas no deseadas se ha convertido en un problema persistente que afecta la experiencia de los usuarios de iPhone. Aunque una nueva ley de telecomunicaciones entró en vigor el verano pasado con el objetivo de abordar este problema específico, las llamadas comerciales no solicitadas siguen siendo un desafío.

Ley General de Telecomunicaciones

La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, que aborda el fenómeno de las llamadas no deseadas, busca eliminar las comunicaciones no solicitadas en lugar de prohibir todas las llamadas en su totalidad. A pesar de las intenciones legislativas, existen ciertas excepciones que permiten la recepción de llamadas en circunstancias específicas. Es esencial comprender estas excepciones y estar al tanto de cuándo es legal recibir llamadas no deseadas.

Excepciones de spam Una de las excepciones fundamentales es cuando los usuarios han dado su consentimiento previo para recibir llamadas comerciales. Este consentimiento a menudo se otorga de manera inadvertida al aceptar los términos y condiciones de ciertos servicios sin revisar detenidamente la información proporcionada. La rapidez con la que aceptamos estos términos puede conducir a situaciones en las que creemos que no hemos dado nuestro consentimiento, pero en realidad lo hemos hecho.

Otra excepción ocurre cuando un usuario se da de baja de una compañía telefónica. La ley establece un período de hasta 12 meses después de la baja para que las operadoras intenten retener o recuperar al cliente. En este contexto, las llamadas de la compañía telefónica, incluso después de la baja, son legalmente permitidas, a menos que el usuario exprese su oposición.

Las llamadas realizadas desde fuera de España también se consideran excepciones. Algunas empresas subcontratan servicios fuera del país, lo que implica centralitas que realizan llamadas desde ubicaciones extranjeras. Estas llamadas no están sujetas a la legislación española y pueden realizarse legalmente. Es importante señalar que estas llamadas pueden identificarse al observar la ausencia del prefijo +34 que caracteriza a los números españoles.

Además, las llamadas de interés público, como las emergencias, no se consideran comerciales y, por lo tanto, no están restringidas por la ley. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) puede contactar a personas al azar para realizar encuestas como parte de estudios, que no se consideran comerciales.

Es importante destacar que las llamadas fraudulentas, que intentan estafar a las personas haciéndose pasar por empresas legítimas, también son una excepción. Estas llamadas no son legales en sí mismas, ya que constituyen intentos de estafa, pero pueden llegar a recibir a pesar de las regulaciones existentes.

A pesar de las excepciones permitidas por la ley, los usuarios tienen el derecho de rechazar las comunicaciones comerciales en cualquier momento. Este derecho prevalece independientemente de si el usuario es cliente de la empresa que realiza la llamada o no. Si bien el consentimiento previo puede haberse otorgado sin pleno conocimiento, los usuarios pueden solicitar que no se les realicen más llamadas comerciales durante la misma llamada o mediante correo electrónico.

Es importante destacar que las compañías telefónicas suelen proporcionar ajustes en sus aplicaciones que permiten a los usuarios desmarcar la opción de recibir llamadas comerciales. Estos ajustes también pueden aplicarse a las comunicaciones a través de SMS y correos electrónicos, brindando a los usuarios un mayor control sobre su experiencia telefónica.

A diferencia de Android, que cuenta con un filtro de spam de Google, los iPhones no ofrecen una solución integrada para prevenir llamadas comerciales. Aunque el sistema iOS puede identificar estas llamadas, la recepción de las mismas aún persiste. Sin embargo, existen alternativas que los usuarios de iPhone pueden adoptar para reducir el impacto de las llamadas no deseadas.

Alternativas en iPhone contra el spam

Una de las opciones es inscribirse en la Lista Robinson, un registro gratuito al que tienen acceso todas las empresas que realizan comunicaciones comerciales. Aunque teóricamente elimina la posibilidad de recibir llamadas no deseadas, experiencias tanto propias como ajenas indican que no siempre surte efecto y que algunas llamadas logran evadir este sistema de bloqueo.

Otra medida preventiva en iOS es el bloqueo de números de teléfono. Aunque esta medida no evitará la primera llamada, bloqueará todas las subsiguientes desde ese número. Después de recibir una llamada, los usuarios pueden acceder al registro de llamadas, seleccionar el icono ‘i’ junto al número y tocar la opción ‘Bloquear este contacto’. También existe la opción de bloquear números y contactos en la configuración del iPhone, proporcionando un mayor control sobre las llamadas no deseadas.

Si las llamadas persisten después de haber rechazado la comunicación comercial, los usuarios pueden presentar una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) utilizando un formulario en su página web. Adjuntar pruebas gráficas, como capturas de pantalla o grabaciones, respaldará la denuncia. La AEPD, como organismo regulador, tiene la capacidad de investigar y tomar medidas contra aquellas entidades que incumplen las normativas de privacidad y comunicaciones comerciales.

Es crucial tener en cuenta que, después de rechazar una comunicación comercial, las empresas deben respetar un período de alrededor de una semana para detener las llamadas. Si las llamadas persisten más allá de este plazo, presentar una denuncia a la AEPD se convierte en una opción viable.

Si las llamadas recibidas son intentos de estafa, se recomienda presentar una denuncia ante la Policía, especialmente si el usuario ha sido víctima del fraude. En tales casos, es esencial recopilar pruebas que demuestren que la llamada en cuestión fue parte de un intento de estafa.