Las chanclas y las sandalias provocan en verano un incremento del 30% las consultas de podología.

Con la llegada del verano, y por ende, de las temperaturas cada vez más extremas, gran parte de la población abandona los zapatos cerrados y en su lugar, sus armarios se llenan de chanclas y sandalias durante los meses más calurosos.

Esta situación, hace que los más presumidos, tanto hombres como mujeres, acudan al podólogo para poner a punto sus pies. De hecho, entre junio y septiembre, las consultas a este especialista aumentan entre un 20% y un 30% en comparación con el resto del año, según apunta la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, Elena Carrascosa, a Confidencial Digital.

"Quieren un tratamiento exprés, pero los problemas con los que vienen no siempre se pueden resolver tan rápido", refiriéndose a hongos y uñas clavadas.

"Hay que cuidárselos todo el año"

Al parecer, según indica la podóloga, el gran problema es que "sólo nos acordamos del cuidado de los pies en verano, pero es algo que debemos mantener durante todo el año".

Usar pintauñas permanentes y esperar a que se caiga el esmalte por sí solo, no utilizar el calzado adecuado en función de la actividad que se realice, no hidratar el pie con los productos recomendados para ello o incluso no acudir al especialista cuando se tiene alguna molestia son los errores más comunes que perjudican gravemente la salud de los pies. Según señala la presidenta, esta "dejadez" ocurre bien por falta de tiempo o por desconocimiento.

Las chanclas tienen un uso concreto

El calzado estrella y más utilizado del verano son las chanclas. Las hay de muchos tipos, pero todas deberían utilizarse para lo mismo: playas, piscinas, baños públicos...todos aquellos lugares donde haya acumulación de agua.

En primer lugar, según puntualiza la presidenta, hay que evitar las chanclas planas de materiales plásticos, y sólo usarlas para lo anteriormente recomendado.

Ante el uso de este tipo de calzados, suceden dos cosas: los que no se las ponen para todo lo que deberían y los que abusan de estas. Aquellas personas, sobre todo niños y adolescentes, que andan descalzos por las duchas de las piscinas, los baños públicos...están expuestos a coger infecciones, como por ejemplo papilomas.

Este virus puede tardar semanas e incluso meses en presentar síntomas y dolor, similar al que se siente al clavarse un cristal en el pie. Además, se puede contagiar a otros convivientes a través de materiales sin desinfectar.

Por otro lado, están los que abusan de las chanclas. Al ser un calzado casi siempre plano, sin amortiguación ni sujeción, da una sensación de libertad y refrigeración de los pies, pero a su vez conlleva una serie de riesgos.

Desde la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEFI) explican a ECD que someter al pie a un cambio de calzado de forma tan drástica "obliga a nuestros pies y a nuestra "pisada" a acostumbrarse casi repentinamente a otras condiciones por lo que demanda a nuestra musculatura y articulaciones una respuesta distinta".

Por este motivo, es frecuente que aparezcan "dolores en los pies y piernas, en el talón, en la zona de apoyo de los dedos o incluso en toda la planta debido a un exceso de tensión y sobreesfuerzo de la musculatura del pie y la pierna por sujetar el calzado durante la marcha, aunque no nos demos cuenta de ello", añaden.

El conflicto entre la moda y la salud

La moda y las tendencias son las culpables de que sobre todo la gente joven se compre zapatos no recomendados por podólogos, fisioterapeutas o traumatólogos.

Sandalias sin sujeción y con plataformas rectas, tacones muy altos, sandalias muy planas y rígidas...son algunos de estos ejemplos.

"El calzado con un tacón o plataforma excesivamente alto tampoco es recomendable puesto que exigen un mayor control del equilibrio al que muchas personas no están acostumbradas. Ante relieves del terreno, bordillos o escalones pueden provocar inestabilidad en la pisada y caídas o torceduras" explican desde AEFI.

Concretamente el tacón alto, "provoca acortamiento de la musculatura posterior de la pierna, tensión en la planta y aumento de la carga en el apoyo de los dedos del pie" terminando en dolor y con el tiempo en deformidades como son los juanetes o los dedos en martillo. Aunque el otro extremo, es decir, el calzado plano tampoco lo suelen aconsejar.

No obstante, a pesar de que su uso no es lo más recomendado por lo expertos, en el caso en el que se usen este tipo de zapatos aconsejan no estar muchas horas seguidas con estos, es decir, cambiar de zapatos a lo largo del día y usarlos tan sólo en ocasiones puntuales.

Especial atención al calzado de los más pequeños

La podóloga Carrascosa focaliza principalmente en los zapatos que utilizan los niños. Estos no deben utilizar bajo ningún concepto calzado sin amortiguación o con suelas demasiado altas como por ejemplo cuñas de esparto o zuecos con tacón.

Al estar todavía en crecimiento y desarrollo, el hecho de utilizar este tipo de calzado puede provocar serios problemas tanto en los pies como en la musculatura de las piernas de los más pequeños.

"Problemas en el calcáneo del talón, un hueso que al estar en desarrollo puede generar problemas de crecimiento; técnicamente se conoce como la enfermedad de Sever. También, acortamientos en la musculatura del gemelo, alteraciones de la musculatura posterior de la pierna que pueden provocar que los niños caminen de puntillas..." son algunos de los ejemplos que da Elena.

Esta señala que durante una época se pusieron de moda los zapatos con ruedas en la suela. "Niños de 12 años lo utilizaban como zapatos para ir al cole cuando en realidad era un juguete ya que no daba ningún tipo de estabilidad".

Chanclas en los pies de unos niños.

El pie tiene memoria

Además de los problemas casi inmediatos que provoca el abuso del calzado mencionado anteriormente, también ocasionan lesiones a largo plazo, es decir, años después.

"Hay que tener presente que el pie tiene memoria", incide la podóloga, ya que en un futuro se pueden desarrollar problemas de rodilla, cadera y espalda por el abuso de estos durante las edades más jóvenes.

Además de estas recomendaciones, desde AEFI también inciden en la hidratación. "El calzado abierto expone al sol y al aire a nuestros pies, que habitualmente están protegidos, por lo que la hidratación y el cuidado de los mismos es fundamental. Además, es más frecuente la aparición de grietas o lesiones de la piel por sequedad y roces con elementos externos (arena, piedrecitas, pequeños objetos punzantes) que debemos cuidar especialmente para evitar, por ejemplo, heridas e infecciones".

El zapato ideal sí existe

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España detalla a ECD las características que debe tener el zapato ideal para verano:

Material natural, evitando plásticos y sintéticos.

Transpirable .

. Con algún tipo de sujeción , preferiblemente al tobillo y regulable mediante hebillas o belcros.

, preferiblemente al tobillo y regulable mediante hebillas o belcros. No muy flexible, pero tampoco rígido.

Tacón de 3 o 4 centímetros.

Además, añade que el mejor momento del día para comprar zapatos es a última hora porque el pie ya está dilatado. Se deben probar ambos pies y andar un poco por la tienda. "El zapato no se doma, como solemos decir. El zapato se tiene que adaptar a nuestros pies y no al revés" concluye la podóloga.