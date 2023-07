Los mosquitos que están matando a ciervos y vacas se han reproducido por las lluvias torrenciales tardías

Cadáver de un ciervo encontrado por un veterinario cinegético en una finca de Andalucía.

A finales del mes de junio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmaba oficialmente el primer foco de enfermedad hemorrágica epizoótica de este año en España, concretamente en Sevilla.

Esta patología apareció por primera vez en el país a finales del año pasado y está afectando, hasta la fecha, a cérvidos y ganado vacuno. A pesar de que en España era una enfermedad desconocida, en América y desde hace algunos años también en el Norte de África es muy común y afecta a los rumiantes, sobre todo a los salvajes, como por ejemplo en Norteamérica a los ciervos de cola blanca.

Es una enfermedad vírica transmitida por vectores, concretamente por unos minúsculos mosquitos llamados 'Culicoides'. A pesar de que científicamente se desconoce cómo han podido llegar hasta España, los expertos hablan de que proceden del Norte de África.

"A través de los viajes, y ahora en plenas vacaciones más, es muy fácil que estos mosquitos se cuelen en el coche y se propaguen por diferentes zonas de España", explica Miguel Ruiz Martín, veterinario especializado en actividades cinegéticas en Andalucía. Desde la Real Federación Española de Caza (RFEC) también lo justifican a través de los vientos dominantes.

Todos los expertos con los que ha hablado ECD coinciden en que la llegada tardía de las lluvias propias de la primavera, que además han sido de forma torrencial, han propiciado la reproducción de estos mosquitos más rápidamente.

No está controlado, pero confían en las altas temperaturas

Desde que se confirmaron los primeros casos de hemorragia epizoótica, no han dejado de aparecer nuevos focos. Los primeros se ubicaron en Andalucía, pero ya han llegado hasta Extremadura y Castilla La Mancha tanto en los animales de abastos como en los silvestres.

A pesar de que la propagación de la enfermedad no está controlada, los profesionales del sector confían en que las altas temperaturas y la no presencia de lluvias reduzcan la actividad y la virulencia de dichos vectores, además, el calor dificulta su reproducción.

Es más fácil salvar a las vacas

Aunque se habla de que a los ciervos les afecta más que a las vacas, en realidad, no es cierto. Respecto a los niveles de morbilidad -cantidad de animales que enferman en un periodo y lugar concreto- son los mismos en ambas especies, es decir, tanto los ciervos como las vacas tienen la misma probabilidad de contagiarse si les pica el mosquito.

Sin embargo, la mortalidad sí que es más alta en cérvidos que en rumiantes de abastos. La explicación que da el veterinario es que el ganado vacuno al estar recogido en una explotación y bajo la presencia de uno o más ganaderos, estos se dan cuenta antes de que algo les pasa y por ende pueden administrarles un tratamiento sintomático y evitar la muerte de muchos de estos animales.

Sin embargo, como lo ciervos son salvajes, cuando el propietario o vigilante de la finca los encuentra suelen estar muertos.

¿Amenaza para las monterías?

A pesar de que hay varios focos de contagio en cérvidos, el director técnico de la RFEC, Juan Herrera, ha negado a ECD que estén en peligro las monterías de este año. "El año pasado, la mortalidad de cérvidos estuvo por debajo del 10%, más cercana incluso al 1%, por lo que a priori no tiene por qué afectar a la temporada de caza. Y este año, aunque la mortalidad está siendo algo mayor, de momento no supone un peligro. Lo importante es hacer un seguimiento de la enfermedad y cortar cualquier foco existente".

El veterinario Ruiz Martín coincide en parte con el director de la federación, pero también añade que la mortalidad está empezando a descender porque los propietarios están actuando. "Tanto al ganado vacuno como a los cérvidos les están incluyendo repelentes en sus comederos. Los propietarios que no tomen esta medida sí que se verán perjudicados".

También añade que como la presencia y picadura del mosquito es incontrolable, "habrá algunas fincas que tengan excedentes de ciervos e incluso les beneficie".

Evitar antibióticos y no fumigar

Debido a que la enfermedad es de obligada comunicación a las autoridades sanitarias, desde la Real Federación Española de la Caza, la fundación Artemisan y el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las diferentes comunidades autónomas han elaborado un documento de recomendaciones y un formulario de aviso.

En caso de que algún propietario sospeche de que alguno de sus animales pudiera tener la enfermedad es necesario comunicárselo lo antes posible a los agentes medioambientales, la Oficina Comarcal Agraria, los servicios de sanidad ambiental...sobre todo si son mortalidades masivas o en zonas donde no se ha registrado aún ningún foco.

Además de avisar, hay que rellenar el formulario mencionado anteriormente y sacrificar a los individuos enfermos de gravedad bajo autorizaciones previas.

"No siempre hay que sacrificarlos". Cuando la enfermedad no esté muy avanzada y los síntomas no sean irreversibles, Miguel indica que los veterinarios pueden aplicarles un tratamiento para combatir dichos síntomas, por ejemplo, para bajar la fiebre, curar las ampollas de la boca, darles suero si no comen...

Al ser una enfermedad vírica, los antibióticos no surten efecto, de hecho, el virus podría reaccionar a este tipo de tratamiento.

A pesar de lo que se podría pensar en un primer momento, entre las recomendaciones no aconsejan fumigar, desecar charcas ni aplicar insecticidas porque "no resultan efectivos". La explicación que dan a ECD es que estos mosquitos pueden reproducirse en un simple charco de lluvia.

Sin embargo, sí que recomiendan establecer varios puntos de alimento y agua ya que si los animales se concentran para comer en dos únicos puntos es más fácil que se infecten que si hay siete diferentes.

Además, no aconsejan y de hecho, en caso de solicitar el permiso las autoridades no lo concederían, el traslado de cérvidos entre terrenos cinegéticos sobre todo desde zonas afectadas a aquellas que aún están libres de enfermedad.

Fiebre, heridas, pérdida de instinto de huida...

Fiebre, debilidad, pérdida de instinto de huida o inapetencia, lesiones en mucosa nasal y oral, congestión, pequeñas úlceras, costras o hemorragias son lo síntomas que presentan muchos de los animales contagiados. Dependiendo de si están en etapas más adultas pueden presentar síntomas más leves, mientras que si son jóvenes o hembras embarazadas la afección es mayor.

Cuando la enfermedad está avanzada, "pueden presentar cianóticos, con tonos azulados o morados y en algunos casos espuma e incluso sangre en ollares y boca" detalla Juan Herrera.

Aunque no está comprobado científicamente, tanto este como el veterinario han reflejado a ECD que en las fincas donde la enfermedad afectó el año pasado, este verano aún no han notificado casos o al menos ningún animal ha desarrollado la enfermedad, por lo que plantean que dichas fincas pudieran estar inmunizadas. De esta forma las fincas que tengan focos este año, "previsiblemente generarían anticuerpos de cara al futuro".