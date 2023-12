Naturgy ‘desconoce’ el llamamiento del arzobispo de Madrid en favor de la Cañada

El arzobispo de Madrid, José Cobo, dando el discurso de Navidad

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha expresado su deseo de “encender una nueva luz”, refiriéndose a sus “queridos amigos de la Cañada Real” y a su parroquia. En el tradicional mensaje de Navidad de la Archidiócesis, Cobo ha recordado que este barrio madrileño lleva años sin luz ni “condiciones dignas” en las que vivir “en medio de este Madrid tan iluminado”.

El cardenal se estrena en su discurso con un llamamiento a la ciudadanía para que rueguen en todas las misas que se reponga el suministro eléctrico a las familias que viven en esta zona. José Cobo fue nombrado arzobispo de Madrid por el papa Francisco en junio de este año.

La Cañada Real –zona donde viven más de 4.000 personas, entre ellas unos 1.800 menores– lleva ya tres años sin luz. La empresa Unión Fenosa (UFD), del Grupo Naturgy, cortó el suministro eléctrico del barrio el 2 de octubre de 2020. La compañía argumentó en su momento que había una sobrecarga de la línea provocada por conexiones ilegales y atribuyó el uso de esta energía al cultivo de marihuana.

El Consejo de Europa instó –a finales del año pasado– a España a garantizar luz y calefacción a los habitantes de la Cañada Real y le dio hasta el 15 de diciembre de plazo para que informe a este organismo con sede en Estrasburgo sobre las medidas que prevé implementar para cumplir este requerimiento. España desatendió dicho plazo.

En abril de este año el Defensor del Pueblo remitió un informe al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en el que reiteraba que la situación en la Cañada Real era "insostenible, de emergencia humanitaria" y que requería "una solución urgente" por la falta de suministro eléctrico.

Esta institución propuso que hasta que no se adopten soluciones definitivas –el realojo de algunos vecinos– se estudiara aplicar una solución transitoria, que pasaría por la concesión de títulos habilitantes, que permita solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico. "Esta propuesta, que aliviaría temporalmente el problema, está siendo estudiada por las administraciones implicadas", informó el Defensor a través de un comunicado.

Respuesta de Naturgy

Fuentes de Naturgy consultadas por este periódico aseguran que su distribuidora de electricidad UFD “está a disposición de las autoridades para buscar soluciones definitivas que estabilicen el suministro eléctrico”.

Estas fuentes remarcan que actuarán dentro de “sus limitadas competencias y del máximo respeto a la legalidad vigente asegurando que las instalaciones se conecten en condiciones de seguridad y con las preceptivas autorizaciones administrativas.”

En agosto, la comercializadora energética solicitó autorización a la Comunidad de Madrid para instalar trece líneas de electricidad en la Cañada Real. Se abrió un período de un mes para poder presentar alegaciones a este proyecto que busca "mejorar la infraestructura eléctrica de la zona" a través de una reordenación de la misma con un presupuesto de 196.888 euros. Por ahora, no ha trascendido nada más sobre si finalmente se ha aprobado este proyecto.

Respecto al mensaje del arzobispo, Naturgy –una de las tres compañías más grandes del sector eléctrico en España junto con Endesa e Iberdrola– afirma en declaraciones a este periódico que “comparte la preocupación de los vecinos de la zona y de todas las instituciones y asociaciones por lo que constituye un problema social grave y complejo” Y añade que “siempre ha colaborado con todos ellos en la búsqueda de soluciones”.

Desde la Archidiócesis de Madrid comentan que ellos no han recibido respuesta de Naturgy y que tampoco la esperan. Aclaran que el discurso del arzobispo es el mensaje de Navidad que se hace todos los años y que no era una reclamación específica ni estaba dirigido a nadie en concreto, sino que era una invitación a todos a reflexionar. También subrayan que el mensaje se mandó como nota de prensa a los medios de comunicación y no a las empresas.

Naturgy informa que su colaboración con Cruz Roja ayuda a familias en vulnerabilidad energética

La compañía eléctrica ha informado este miércoles en una nota de prensa que su colaboración con Cruz Roja ha permitido atender ya a más de 18.500 familias. Las dos entidades trabajan conjuntamente a través de diferentes programas sociales, cuyo objetivo es hacer un acompañamiento integral a las familias en situación de vulnerabilidad energética.

En el marco de esta acción conjunta, según señalan, se han rehabilitado alrededor de 1.400 viviendas y se han promovido más de 550 talleres formativos, además del asesoramiento energético que realiza el equipo de voluntariado de ambas organizaciones.