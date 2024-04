Las playas “libres de humo” aumentan un 38% en un año

Playa sin humos en Estepona (Málaga). Foto: Europa Press / Ayuntamiento de Estepona

El plan antitabaco aprobado el viernes por el Ministerio de Sanidad pretende, entre otras cosas, ampliar los espacios libres de humo, entre ellos, playas, parques, campus universitarios, marquesinas de autobús, etc. Según los datos recabados por este periódico, decenas de ayuntamientos de toda España ya han impuesto la prohibición de fumar en las playas –algunos desde hace años–, con sanciones de hasta 1.800 euros para quien lo incumpla, aunque la cantidad varía en función de cada comunidad autónoma.

Actualmente, el humo está vetado en 663 playas españolas, según señala la plataforma Nofumadores.org, una asociación en defensa del fumador pasivo. Si comparamos el verano de 2022 con el de 2023, la cifra escaló de 481 a 662, lo que supone un aumento del 38%.

Aunque el número de playas en las que está prohibido fumar continúan siendo una minoría –representan casi el 19% del total (3.552)–, cada vez más municipios están poniendo en marcha esta medida, no solo por motivos de salud, sino también para evitar que los restos del tabaco y las colillas acaben en el agua del mar y en la arena.

Una ley aprobada en abril de 2022 es la que permite a los ayuntamientos multar por esta práctica. Se trata de a Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se menciona que: "los Ayuntamientos podrán regular las limitaciones de liberar globos de forma intencionada y de fumar en las playas, que se podrán sancionar en las Ordenanzas Municipales [...]".

Baleares y Comunidad Valenciana lo prohíben, pero sin multas

No todas las comunidades autónomas castigan del mismo modo a los fumadores en las playas. En la Comunidad Valenciana y en Baleares la medida es de carácter divulgativo, no sancionador. Es decir, la Policía Local de cada municipio no multa a los fumadores, aunque la ley autonómica se lo permite, según informa Nofumadores.org.

Aunque hay una excepción. Se trata del municipio alicantino de Finestrat. Su ordenanza de convivencia es la única de la Comunidad Valenciana que califica como infracción leve "fumar o vapear en las zonas de uso público de la playa" de su término municipal y multa con hasta con 750 euros el incumplimiento de esta normativa.

En Canarias, sanciones de hasta 1.800 euros

En algunas playas del archipiélago canario como la Playa de las Canteras en Gran Canaria se establecen sanciones leves de hasta 300 euros para las personas que fumen. Mientras que en las 19 playas de Mogán (Gran Canaria), las multas ascienden a 400 euros y hasta los 1.800 por arrojar colillas al mar.

Multas de 30 euros por fumar en las playas de Barcelona

Barcelona, por su parte, fijó en julio de 2022 una multa de 30 euros para las personas que fumen en cualquiera de sus playas. En Lloret de Mar (Girona) también se ha impuesto la misma cuantía, mientras que en el municipio de Altafulla (Tarragona) se recomienda mediante carteles a los usuarios que en la playa es mejor no fumar.

Cantabria, única CCAA en declarar todas sus playas libres de humo

La primera y única comunidad autónoma que ha declarado todas sus playas libres de humo es Cantabria, es decir, no se puede fumar en ninguna. La normativa entró en vigor el 1 de enero de 2023. Ya en 2020 lo había prohibido como medida de prevención frente a la covid, aunque dos años más tarde, en julio de 2022, eliminó la restricción y volvió a permitir fumar en estos espacios hasta el año pasado que ya lo prohibió definitivamente.