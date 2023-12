Sanidad necesita el visto bueno de Consumo para prohibir las bebidas energéticas a menores

Imagen de archivo del exdiputado de Unidas Podemos Pablo Bustinduy.

El Ministerio de Sanidad pretende elaborar una ley para prohibir la venta de bebidas energéticas en menores de edad. La norma convertirá en estatal la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia, y a la que se han sumado hasta ocho comunidades autónomas que ahora se plantean tramitar normas semejantes.

Trabajo en equipo con Consumo

La cartera dirigida por Mónica García tiene como uno de sus objetivos sacar adelante esta regulación de bebidas estimulantes, pero necesitará consensuarla con el Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, del que depende la Agencia de Nutrición y Alimentación (ANA). Esta oficina posee parte de las competencias para redactar una medida que afecta a directamente a los productos que ingieren los ciudadanos.

Sin conversaciones previas entre ambos ministerios

De modo que la norma no solo partirá de Sanidad, sino que deberán ser ambos ministerios los que acuerden los detalles de la ley. En principio, se espera que el también titular de Derechos Sociales se postule a favor de la iniciativa que pretende impulsar García, pero las fuentes consultadas no garantizan que ya haya un acuerdo o que las conversaciones entre ambas partes del Gobierno estén en marcha.

Los dos ministerios dependen de figuras que forman parte de Sumar. El partido liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, engloba a catorce formaciones tras la salida de Podemos al grupo mixto, y mantiene cinco ministerios: entre ellos, Consumo y Sanidad. Por lo que tanto Bustinduy como García forman parte de la misma coalición política, un hecho que acerca posturas y elimina la barrera de tener que negociar entre ministerios de distintos partidos políticos.

Una división que ha causado problemas en la legislatura pasada, con Economía y Trabajo, dirigidas por Nadia Calviño —cuota socialista— y la propia Díaz.

Bebida energética monster energy.

Sin plazos

El Ministerio no se pone plazos específicos. La idea es impulsar la iniciativa en esta legislatura, pero no facilitan el calendario aproximado que se maneja para comenzar a elaborar la norma entre los ministerios. Sí tienen decidido que la medida solo afecte a menores de edad, que no podrán comprar estas bebidas como ya sucede como alcohol o el tabaco.

Los expertos ya han alertado de los efectos que pueden tener estas bebidas en adolescentes cuyos cerebros aún se están formando y estos líquidos pueden sobre estimular el sistema nervioso. Además, en el último estudio publicado por el Ministerio de Sanidad en 2021, reflejó que el 40% de los estudiantes admitió haberlas ingerido en el último mes.

Este miércoles, el organismo público ha anunciado que va a elaborar un equipo de trabajo para tratar con todas las comunidades la regulación de la venta de estas bebidas estimulantes.

Iniciativa de la Xunta de Galicia

El debate sobre la prohibición de las bebidas energéticas ha surgido a raíz de la norma aprobada por la Xunta de Galicia. El Gobierno del Partido Popular en la región, presidido por Alfonso Rueda, impulsó un proyecto de ley en el territorio el pasado mes de octubre con el objetivo de impedir cuanto antes que la venta de las bebidas energéticas continuase siendo libre. Hasta ahora no tenía ninguna restricción de edad ni horario en la comercialización.

La decisión saltó a la opinión pública nacional. La ministra de Sanidad se mostró favorable a la norma y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que lo más “lógico” era darle un marco estatal a la medida. Sin embargo, desde el Gobierno han apoyado que cada autonomía impulse esta medida si lo considera necesario, aunque Sanidad ya plantee aplicar una norma estatal que las obligue a todas.