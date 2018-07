La amenazante llamada de Javier Maroto a Mari Mar Blanco para que apoyara a Pablo Casado

Al acto, en la plaza San Pelayo, asistieron numerosos representantes del PP, incluida la ex vicepresidenta, y candidata a la presidencia del partido, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, junto con Fátima Báñez, Alfonso Alonso, presidente del partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ex presidente regional y ahora eurodiputado, Iñaki Oyarzábal, etc.

Muy seria y callada

Según ha podido saber Confidencial Digital, por personas del PP vasco, durante el acto de homenaje se vio muy seria y callada a Mari Mar Blanco.

Al terminar, su amigo Carlos Iturgaiz se le acercó para preguntarle qué le pasaba. Y fue entonces cuando la hermana del concejal asesinado le contó lo que había ocurrido con la llamada de Javier Maroto, miembro destacado del equipo de Pablo Casado, candidato a la presidencia del Partido Popular.

Lo ocurrido fue explicado por el propio Carlos Iturgaiz durante el almuerzo posterior al acto, en el que estaban presentes una decena de personas, en su mayoría los cargos del PP que habían asistido al homenaje, incluyendo algún representante de Nuevas Generaciones.

Apoyo a Pablo Casado

De acuerdo con ese relato, dos horas antes de celebrarse el homenaje, Mari Mar recibió una llamada de Javier Maroto para pedirle que anunciara públicamente su apoyo a Pablo Casado como candidato a la presidencia del PP.

A cambio de ese respaldo, le garantizó que, con Pablo Casado, tendría una secretaria ejecutiva en la próxima dirección nacional del PP, incluyendo un plus económico de 2.000 euros.

Ante la resistencia de Mari Mar a manifestar su apoyo, le pidió que, al menos, no hiciera público su apoyo a la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, añadiendo que, si ganaba Casado, continuaría siendo diputada.

Javier Maroto deslizó una advertencia más: en laSexta, de García Ferreras, te tratan muy bien. “Igual eso cambia”.

Mari Mar Blanco ha anunciado públicamente su apoyo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, al igual que otros dirigentes del PP vasco como Alfonso Alonso e Iñaki Oyarzábal. Por el contrario, María San Gil se ha pronunciado por Pablo Casado.

Una llamada a Iturgaiz

Como los presentes en la comida habían sido varios, en ámbitos del PP a nivel regional se empezó a comentar lo que había ocurrido.

Entonces, Javier Maroto llamó por teléfono a Carlos Iturgaiz: “Me han dicho que estás contando...”. Y desmintió el relato, diciendo que no había sido así. Cuando escuchó la respuesta de que se lo había contado la propia Mari Mar Blanco, Maroto no supo qué responder.

Algunos periodistas han enviado mensajes a Maroto para intentar hablar con él sobre este episodio, pero no han recibido respuesta.