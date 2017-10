Junqueras aumenta la presión para que Puigdemont vaya al Senado

La Generalitat ni siquiera iba a enviar a un emisario

El president ha decidido comparecer en la Cámara Alta después de la insistencia de su número dos: “Tienes que ir tú para que no hablen por nosotros”

Carles Puigdemont no tenía, hace apenas unos días, ninguna atención de comparecer en el Senado para defender el proyecto soberanista de Cataluña. Lo consideraba un paripé innecesario y, además, pensaba que el hecho de no acudir suponía un nuevo gesto contra aquellos que quieren imponer el 155. No obstante, en apenas 48 horas, ha cambiado radicalmente de opinión.