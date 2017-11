Mensaje a Puigdemont: “Que no te detengan el día de la investidura”

“Si la justicia belga no decide la extradición antes, Puigdemont acudirá a Cataluña para ser investido presidente aunque pueda ser detenido”. Esta frase, pronunciada por el abogado del ex president, Alonso Cuelillas, el pasado jueves, ha encendido la luz de alarma tanto en el PDeCAT como en Esquerra.

Según explican a El Confidencial Digital importantes integrantes de la coalición de Junts pel Sí en la pasada legislatura, la estrategia de Puigdemont, y de su propio abogado, no ha gustado nada a ninguno de los dos partidos que formaron el Govern hasta hace solo un mes. Entre otras cosas, porque pone en riesgo la reedición de un gobierno independencia al frente de la Generalitat.

“Puede ser detenido y quedarse sin votar”

En este sentido, las fuentes consultadas explican que si la situación de Puigdemont en Bruselas no se resuelve hasta el día de la votación de investidura, y el ex president no pisa España hasta esa cita, “corre grave riesgo de ser detenido según aterrice, sin poder acercarse siquiera al Parlament”.

Esta circunstancia provocaría, como es evidente, que no pudiera participar en la votación para elegir nuevo president. Algo que, teniendo en cuenta lo apretado de los resultados del 21-D y el posterior reparto de escaños, puede ser determinante: “Por un solo voto, puede decidirse el futuro Govern de un lado o del otro”, aseguran.

La situación, además, puede ser peor si además de Puigdemont llevan a cabo la misma estrategia los ex consellers que se mantienen junto a él en Bruselas, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig: “Todos ellos van en las listas y si pisan por primera vez Cataluña el día de la investidura, pueden ser detenidos y quedarse sin votar”.

“Le conviene que le encarcelen antes”

Estos problemas no los van a tener ni Oriol Junqueras, ni Jordi Sánchez, ni los ex consellers encarcelados: “Si siguen en prisión, podrán pedir un permiso penitenciario, y si han logrado la condicional, podrán también votar sin problemas”.

Así las cosas, desde el PDeCAT y ERC aseguran que a Puigdemont, y a los ex consellers que le acompañan en Bruselas, “les conviene que les encarcelen antes”. De esa forma, se garantizan poder votar, incluso estando en prisión, porque “podrán pedir permsio”. De ser detenidos el mismo día de la investidura, sin embargo, “esa posibilidad no se dará”.

Las fuentes consultadas por ECD explican que ambas formaciones han querido trasladar ya esa advertencia al ex president, aunque él parece no haber hecho mucho caso: “Tiene un plan acordado con su abogado y de ahú no se mueve”.