Lo que le faltaba a Artur Mas: un embargo del sueldo

Ha admitido que no ha conseguido el dinero requerido

Es la medida que prepara el Tribunal de Cuentas en caso de que el ex president no pueda hacer frente al pago de los tres millones de euros de la fianza

Artur Mas admitió el miércoles no haber conseguido el dinero de la fianza que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas. A pesar de haber entregado 2,2 millones, el ex president no ha recabado los otros tres que restaban. La Justicia procederá al embargo de sus bienes, pero ni aun así conseguirá aportar la cantidad requerida.