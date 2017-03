La aplastante victoria de los F-35 de Estados Unidos que siembra dudas en España

El F-35 será uno de los principales aviones de caza durante las próximas décadas. Sin embargo, los múltiples problemas encontrados durante la fase de diseño y producción han puesto muchas veces en entredicho al proyecto.

La última vez que sonaron las alarmas fue tras la publicación de un tuit de Donald Trump, en el que hacía referencia a estos problemas del F-35: ““El programa F-35 y sus costes está fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en gastos militares y de otro tipo tras el 20 de enero”. Incluso aseguró que iba a ‘pedir precio’ a la competencia por una alternativa:

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!