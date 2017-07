El Corte Inglés insiste: “No estamos interesados en instalarnos en el Edificio España”

El Confidencial Digital ha podido confirmar por fuentes directas de El Corte Inglés los motivos que llevaron a la compañía desde el principio a descartar esa ubicación: “Ahora mismo tenemos la zona comercial del centro cubierta”.

La cercanía del Edificio España con sus centros en Princesa y Callao es la principal razón por la que el grupo de grandes almacenes no quiere formar parte de este proyecto.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación han seguido colocando durante este último mes a El Corte Inglés en el punto de mira, rivalizándolo con Galeries Lafayette, la “otra” gran cadena francesa que suena para convertirse en la inquilina de la zona comercial del Edificio España.

A pesar de que el grupo francés no ha descartado directamente la oferta, como sí hizo en su momento la compañía española, en el sector se ha dado credibilidad a un “enfrentamiento” entre ambos grupos.

Esa rivalidad se ha puesto de manifiesto en titulares de prensa donde ambas marcas aparecen enfrentadas en la carrera por ubicarse en esa zona comercial. El Corte Inglés y Galeries Lafayette han aparecido como los principales actores en esta batalla. Quedando, en un segundo plano, otras firmas que también podrían estar interesadas como Chanel, Tous o Gucci.

El Corte Inglés insiste en el “no”

ECD se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de El Corte Inglés. Han reiterado que no comprenden por qué la compañía continúa apareciendo relacionada con este proyecto. Aseguran que, “en todo momento, cuando se nos ha llamado para preguntar sobre el tema, hemos dicho que no estamos interesados”, explican.

Una polémica que ha acompañado a la ya desatada con la compra-venta de este inmueble. El emblemático Edificio España se vio envuelto en una de las adquisiciones más poco habituales, pasando en un mismo día por tres dueños diferentes. El grupo Baraka compró el edificio que pertenecía al grupo chino Wanda, para más tarde revenderlo a la empresa hotelera Riu.

Carmen y Luis Riu, los hermanos de la cadena mallorquina que poseen actualmente el edificio, se gastarán al menos 380 millones de euros entre la compra y reforma del inmueble.

Unas modificaciones que llevarán consigo la creación de esta zona comercial de 15.000 metros cuadrados que todavía no se sabe por qué marcas será ocupada. Además, el grupo Baraka ha declarado que no tiene prisa por firmar ningún contrato, ya que la apertura no está prevista hasta 2019.