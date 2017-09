Crédit Mutuel traslada al Gobierno su interés por comprar Liberbank

El Gobierno da por hecho que cuando vuelvan las ventas a corto a Liberbank, la acción volverá a convertirse en la diana de los bajistas. Ante este escenario, si la CNMV no prorroga el veto, Luis de Guindos no descarta tener que tomar cartas en el asunto. No está dispuesto a otro ‘caso Popular’ y ha sondeado el interés de posibles compradores.